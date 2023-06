Miles de camiones varados, una infraestructura ficticia y una frontera cerrada

Camioneros varados en la Destilería Luján de Cuyo, paso libertadores cerrado por mal tiempo en alta montaña Camiones esperando en Luján para cruzar el Paso Internacional Los Libertadores. Foto: Cristian Lozano

Sin embargo, desde hace 3 años aproximadamente, ese espacio se viene usando como playa de estacionamiento de los rodados. Frente a esto el titular de APROCAM advirtió que “no hay infraestructura de nada” y agregó: “En ese lugar, más allá de esta ocasión en particular, no para nadie. Entonces si hacen una infraestructura tendrían que poner vigilancia para cuidar lo que coloquen. Hoy hay dos policías y después cuando no se usa también debería haber dos policías, sino acá se roban todo”, resaltó.