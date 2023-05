Enfermedades respiratorias: la situación en Mendoza y qué tener en cuenta

“Hay una muy importante, y justamente, estamos en el mes de esa enfermedad: se trata del asma. La Organización Mundial de la Salud, la define como una enfermedad crónica de la vía aérea que, en el mundo, a 9% de los niños/as, 11% de los adolescentes y 6.6% de los adultos. Tenemos que tener en cuenta que hay algunas regiones que tienen o presentan más asma que otras y dentro de Argentina, cuatro millones de personas padecen asma, de los cuales 15.000 personas por año requieren internación. Digamos que es un número bastante elevado, porque cuando hablamos de las internaciones en asma, por ahí se piensa que simplemente con un tratamiento debería resolver su situación, pero hay que tener en cuenta que no lo tienen o no cumplen, lo cual implica que tenemos 400 muertes al año por asma. Esto es un dato sumamente importante porque realmente es una enfermedad tratable. No podemos decir que es curable porque es una enfermedad crónica de la vía aérea pero sí que se puede tratar y realmente con muy buenos resultados”, sumó.