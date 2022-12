Encaró a un hombre y la respuesta la descolocó: "Todos hijos de p... me tocan".

Tal fue lo que le sucedió a la usuaria de la red social del pajarito @Gigitarducci1 cuando encaró a un hombre y no recibió la respuesta que esperaba, ya que el hombre se puso firme y rechazó a "Gitt" por tener novia.

La situación viral

"Ayer me encaré a un hombre y me dijo: sos muy hermosa, pero tengo novia y la amo. Le dije: gracias por cuidarla", escribió la joven en la red social. Luego relata que acto seguido se abrazaron y el muchacho le respondió "gracias a vos por entender y no insistir".