En lo que va del año, se contabilizaron 29 femicidios por mes

Se indicó además que el 56% de los agresores eran parejas o ex parejas de las víctimas, y que el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (61% fueron asesinadas en su hogar).

Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Córdoba y Salta.

"Necesitamos un Estado que implemente y ejecute políticas públicas federales. El abordaje de esta problemática es un tema de Derechos Humanos no de Inseguridad", manifestaron desde el Observatorio.

Y agregaron: "Detrás de cada víctima hay una mujer, o persona trans asesinada, una familia devastada e hijos e hijas sin su madre. No se puede prevenir de lo que no se habla. Exigimos el tema en agenda siempre y no solo cuando la noticia nos interpela porque ahí llegamos tarde".

En el informe se detalló que 23 víctimas habían realizado la denuncia; que 10 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención; que siete femicidas pertenecían o eran ex fuerza de seguridad; que una persona era víctima de prostitución o trata; que tres víctimas estaban embarazadas; que 10 víctimas tenían indicio de abuso sexual; y dos eran mujeres trans.

Además, se indicó que 13 femicidios ocurrieron en contexto de narcocriminalidad; que 14 femicidios fueron vinculados de varones adultos y niños; y que 24 femicidas se suicidaron.

Fuente: NA.-