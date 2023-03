En épocas de inflación, ¿cuál es la mejor forma de ahorrar?

La economista Paula Pía Ariet dio algunos tips útiles para ahorristas. En diálogo con el programa Nada Simple, de Radio Andina (90.1) destacó el aumento en la taza de interés de plazos fijos que anunció el Banco Nación, por lo que ponderó esta alternativa. " No dejes estática la plata , es la peor opción. Guardar pesos no es conveniente", introdujo.

"Hoy los plazos fijos dan una tasa un poquito más alta que la inflación. Las tasas de interés de los plazos fijos son altas pero no sabemos cuánto tiempo se van a mantener", explicó la economista. En cuanto al porcentaje de ganancia, destacó que "depende del banco y el monto, mientras más largo es el plazo más te da porque el banco la presta, por eso mientras más tiempo lo dejás, un poquito más ganás".

Respecto al dólar (hablando de la compra de blue), Ariet sostuvo que "el problema es la diferencia entre el dólar compra y venta". "Si no ha pasado mucho tiempo entre que compré y vendí, perdí". "Tenés que esperar que crezca tanto para que cuando lo vendas recuperes esa diferencia entre el valor de compra y venta y la inflación".

Además, explicó que el año electoral genera un contexto de mucha inestabilidad. "No sabemos cómo va a seguir, pero cuando tenemos elecciones el dólar tiende a subir, por lo que hay una tendencia posible a que pasadas las PASO el dólar pegue un salto", sostuvo la economista.

En tanto, sostuvo que otra forma de ganarle a la inflación es "comprando los productos que vas a consumir a fin de año". Para quienes tienen la opción de comprar un bien material, es lo que más conviene porque seguro que lo que vas a comprar va a aumentar más que un plazo fijo".

Respecto a los fondos comunes de inversión señaló que "son interesantes cuando tenés plata que la vas a tener durante poco tiempo (un mes) o te genera dudas qué va a pasar". "Lo retirás en el día, tiene rápido rescate". Sin embargo, aclaró que "el problema que tienen hoy es la inestabilidad que se produjo por la caída de bancos en Silicon Valley, por eso están rindiendo un poco menos que la inflación".

"A mí me gustan, son de fácil acceso, se hace a través del home banking, no tiene ninguna complejidad. No tiene costo y es raro que pierdas. Si apostás a fondos fijos y en pesos no perdés", sostuvo y aclaró que la opción que brinda Mercado Pago funciona de la misma manera.

La clave en momentos de inflación

"En estos momentos la inteligencia es lo más importante. El saber cuidar de no endeudarse más de lo que uno va a tener, de lo que puede. Se gana cuando no se desespera, cuando se compra inteligentemente, colaborativamente, cuando se tiene un control de ingresos y gastos. La conciencia es lo más importante", señaló Ariet.

Además, dio un consejo imprescindible: "La tarjeta es la forma de financiamiento más cara y más barata. Si podés pagar el 100% es la forma más barata. Pero si no pagaste el total pasaste al crédito más caro. La conciencia en el uso de la tarjeta es fundamental. Si no se puede pagar pasa a ser un grave problema", concluyó.