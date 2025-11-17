En el Día de la Construcción, Revestimientos y Pinturas MAC renueva su compromiso social.

17 de noviembre de 2025
Por Sitio Andino Sociedad

Este 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Construcción. En esta ocasión, Sitio Andino dialogó con Miguel Ángel Currilen, Presidente de Revestimientos y Pinturas MAC, quien compartió detalles sobre la empresa, su compromiso con el sector y la amplia variedad de productos que ofrece.

Revestimientos y Pinturas MAC: innovación y calidad para cada proyecto de construcción

Actualmente, Revestimientos y Pinturas MAC cuenta con una fábrica en Lavalle y dos sucursales: una en Carril Godoy Cruz 1661, esquina Allayme, San José, Guaymallén; y otra en Avenida Maza Norte 3122, Gutiérrez, Maipú.

Sobre el origen de la empresa, Currilén comentó: "Revestimientos y Pinturas MAC es una empresa familiar con más de 20 años de trayectoria en el rubro. Fue fundada en 2004 por mi padre, Omar Ángel Currilen, con la visión de desarrollar productos de pinturas y revestimientos de alta calidad, acompañados de un servicio de asesoramiento técnico cercano, profesional y confiable. A lo largo de los años, la empresa creció manteniendo siempre el espíritu familiar."

image

En relación a los productos que ofrece, su presidente detalló: "Tenemos un compromiso muy grande de brindar soluciones seguras y duraderas. Nuestra empresa cuenta con una línea completa de revestimientos texturados y también trabajamos con pinturas para interior y exterior, selladores, fijadores, membranas líquidas, látex impermeables y todos los productos necesarios para la preparación de superficies. Además, desarrollamos soluciones a medida según la necesidad específica de cada proyecto u obra."

"Nuestro objetivo es siempre ofrecer productos de excelente calidad, trabajar con primera línea y brindar un asesoramiento especializado que ayude a cada cliente a elegir la opción más adecuada. Buscamos combinar experiencia, innovación y cercanía con los clientes para elevar el estándar del mercado local y garantizar terminaciones confiables a lo largo del tiempo", añadió.

Los horarios de atención en los locales son de lunes a viernes de 8.00 a 19.00 y los sábados de 9.00 a 13.00 horas Todas las personas interesadas en conocer más sobre Revestimientos y Pinturas MAC o en realizar consultas pueden comunicarse directamente con la empresa a través de sus redes sociales oficiales o por teléfono, llamando a los números 2612029449 y 2614533010.

image

Por qué se celebra hoy el Día Mundial de la Construcción

Desde 1955, cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Construcción, una fecha que remite a la inauguración del histórico Canal de Suez en 1869. Esta obra colosal marcó un hito en la ingeniería moderna, no solo por su innovación y magnitud, sino también por las condiciones extremas en las que trabajaron miles de obreros, muchos de ellos víctimas de la explotación y de las duras jornadas que llevaron adelante para hacerla posible.

Más allá de este origen, la jornada también invita a reflexionar sobre el rol esencial que desempeña la construcción en el desarrollo económico y social de los países. Su aporte impulsa la infraestructura, genera empleo y acompaña el crecimiento de las comunidades, consolidándola como una actividad clave para el progreso colectivo.

