En el Día de la Construcción, Revestimientos y Pinturas MAC renueva su compromiso social.

Este 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Construcción . En esta ocasión, Sitio Andino dialogó con Miguel Ángel Currilen , Presidente de Revestimientos y Pinturas MAC , quien compartió detalles sobre la empresa, su compromiso con el sector y la amplia variedad de productos que ofrece.

Actualmente, Revestimientos y Pinturas MAC cuenta con una fábrica en Lavalle y dos sucursales : una en Carril Godoy Cruz 1661, esquina Allayme, San José, Guaymallén; y otra en Avenida Maza Norte 3122, Gutiérrez, Maipú .

Sobre el origen de la empresa, Currilén comentó: " Revestimientos y Pinturas MAC es una empresa familiar con más de 20 años de trayectoria en el rubro . Fue fundada en 2004 por mi padre, Omar Ángel Currilen, con la visión de desarrollar productos de pinturas y revestimientos de alta calidad , acompañados de un servicio de asesoramiento técnico cercano, profesional y confiable . A lo largo de los años, la empresa creció manteniendo siempre el espíritu familiar."

En relación a los productos que ofrece , su presidente detalló: "Tenemos un compromiso muy grande de brindar soluciones seguras y duraderas . Nuestra empresa cuenta con una línea completa de revestimientos texturados y también trabajamos con pinturas para interior y exterior, selladores, fijadores, membranas líquidas, látex impermeables y todos los productos necesarios para la preparación de superficies . Además, desarrollamos soluciones a medida según la necesidad específica de cada proyecto u obra."

"Nuestro objetivo es siempre ofrecer productos de excelente calidad, trabajar con primera línea y brindar un asesoramiento especializado que ayude a cada cliente a elegir la opción más adecuada. Buscamos combinar experiencia, innovación y cercanía con los clientes para elevar el estándar del mercado local y garantizar terminaciones confiables a lo largo del tiempo", añadió.

Los horarios de atención en los locales son de lunes a viernes de 8.00 a 19.00 y los sábados de 9.00 a 13.00 horas Todas las personas interesadas en conocer más sobre Revestimientos y Pinturas MAC o en realizar consultas pueden comunicarse directamente con la empresa a través de sus redes sociales oficiales o por teléfono, llamando a los números 2612029449 y 2614533010.

Por qué se celebra hoy el Día Mundial de la Construcción

Desde 1955, cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Construcción, una fecha que remite a la inauguración del histórico Canal de Suez en 1869. Esta obra colosal marcó un hito en la ingeniería moderna, no solo por su innovación y magnitud, sino también por las condiciones extremas en las que trabajaron miles de obreros, muchos de ellos víctimas de la explotación y de las duras jornadas que llevaron adelante para hacerla posible.

Más allá de este origen, la jornada también invita a reflexionar sobre el rol esencial que desempeña la construcción en el desarrollo económico y social de los países. Su aporte impulsa la infraestructura, genera empleo y acompaña el crecimiento de las comunidades, consolidándola como una actividad clave para el progreso colectivo.