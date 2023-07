En el día del Santo Patrono Santiago, tembló en Mendoza

Este martes 25 de julio es feriado en la provincia de Mendoza debido a que se celebra el Día del Santo Patrono Santiago, protector de los “movimientos telúricos”. La creencia popular indica que durante esta fecha no se debe trabajar, porque si no tiembla. Aparentemente alguien no cumplió con los designios culturales, ya que en la madrugada de hoy se produjo un sismo.