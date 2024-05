El regreso con nostalgia de Ricardo Montaner.

Sin embargo, esta nueva producción llega en un momento en que Montaner ha decidido poner un freno en su carrera musical . Según informó la agencia de noticias NA, el cantante no tiene planes profesionales para los próximos años y no tiene previsto realizar shows en 2024 y 2025, según publica TN.

"Estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año, no he parado nunca, y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, abrazar a mis nietos, a verlos crecer y a no perderme de nada", expresó Montaner en una reciente entrevista.

A pesar de su retiro temporal de los escenarios, Montaner sigue siendo una figura influyente en la música latina y su legado perdurará a través de sus atemporales canciones. Con su nueva versión de "Yo que te amé", el cantante demuestra que su talento y su pasión por la música nunca desaparecerán, incluso mientras se embarca en una nueva etapa de su vida centrada en su familia y su bienestar personal.