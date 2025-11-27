27 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Juegos de Azar

El Quini 6 acumula un nuevo pozo récord de $14.500 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

La edición 3326 del Quini 6 pone en juego otro descomunal pozo. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

Enterate cómo hacer tu apuesta para el sorteo récord del Quini 6 del 30 de noviembre.

Enterate cómo hacer tu apuesta para el sorteo récord del Quini 6 del 30 de noviembre.

 Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Quini 6, que lleva el número 3326 y se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre, acumula un nuevo pozo récord estimado de 14.500 millones de pesos. El concurso se llevará adelante a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini 6, sorteo Nº 3325 del 26 de noviembre, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale.

Lee además
Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325
El Quini 6 sigue acumulando y el premio de este miércoles es exhorbitante.
Juegos de Azar

Quini 6: de cuánto es el súper pozo histórico para el sorteo de este miércoles 26 de noviembre
pozo 30-11
El descomunal pozo que sortea el Quini 6 el próximo domingo 30 de noviembre.

El descomunal pozo que sortea el Quini 6 el próximo domingo 30 de noviembre.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Quini 6 (4)
Se viene otro sorteo multimillonario del Quini 6 el domingo 30 de noviembre.

Se viene otro sorteo multimillonario del Quini 6 el domingo 30 de noviembre.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 récord de este domingo 30 de noviembre?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 + Revancha $625 + Siempre Sale $625). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Cuándo y dónde se sortea el Quini 6?

El Quini 6 se sortea todos los domingos a partir de las 21.15. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Temas
Seguí leyendo

Se viene un súper pozo inédito del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

Resultados del Quini 6 hoy domingo 23 de noviembre: números ganadores del sorteo 3324

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora sortea este domingo 23 de noviembre

El Quini 6 sortea otro pozo histórico y récord: cuándo se juega y cómo participar

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico para el sorteo de este miércoles 19 de noviembre

Se viene un pozo histórico del Quini 6: ¿Qué probabilidad hay de que salgan tus números?

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

Las Más Leídas

Cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.
casa propia

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo
Alerta naranja

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

Qué pasaría con las cajas profesionales y la jubilación por vejez en la reforma que analiza Economía.
Seguridad social

Qué incluye la propuesta que busca modificar la jubilación y los regímenes especiales

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

Avanza el proyecto minero de Uspallata.
Legislatura de Mendoza

Sin el respaldo peronista, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino: qué falta para que sea ley

Te Puede Interesar

El INDEC asegura que crece el comercio electrodoméstico. El Central advierte que no se pagan
Contradicciones económicas

Electrodomésticos y crédito: los argentinos compran pero no pueden pagar

Por Marcelo López Álvarez
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Por Sitio Andino Economía
Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico. Imagen ilustrativa
Alerta

Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico

Por Natalia Mantineo