El Quini 6 acumula un nuevo pozo récord de $14.500 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Enterate cómo hacer tu apuesta para el sorteo récord del Quini 6 del 30 de noviembre.

El próximo sorteo del Quini 6 , que lleva el número 3326 y se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre , acumula un nuevo pozo récord estimado de 14.500 millones de pesos . El concurso se llevará adelante a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe .

En la edición anterior del Quini 6, sorteo Nº 3325 del 26 de noviembre , los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes , aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos ; así como en la modalidad Siempre Sale .

Juegos de Azar Quini 6: de cuánto es el súper pozo histórico para el sorteo de este miércoles 26 de noviembre

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más po pulares de la Argentina . Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego . Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El descomunal pozo que sortea el Quini 6 el próximo domingo 30 de noviembre.

El jugador selecciona seis números de un total de 46 , que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra .

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Quini 6 (4) Se viene otro sorteo multimillonario del Quini 6 el domingo 30 de noviembre.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 récord de este domingo 30 de noviembre?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 + Revancha $625 + Siempre Sale $625). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Cuándo y dónde se sortea el Quini 6?

El Quini 6 se sortea todos los domingos a partir de las 21.15. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.