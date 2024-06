El plan para evitar que los docentes se queden sin dar clases por el psicofísico

En los últimos meses salieron a la luz casos de cientos de docentes de la Provincia de Mendoza que no podían ejercer por no contar con el certificado de aptitud psicofísica que exige la Dirección General de Escuelas . Esto representa un verdadero problema ya que se trata de personas que cursaron estudios superiores y se encuentran con un impedimento laboral. Pero, a la vez es un resguardo de su salud y debería funcionar como una garantía de quienes están frente al aula estén en condiciones de poder cumplir el rol frente a los estudiantes. Por eso, la Legislatura se encamina a sancionar una ley para que los aspirantes a la carrera docente sepan de antemano, si presentan algún impedimento para ejercer la docencia. De qué se trata el certificado preventivo y voluntario que proponen para los trabajadores de la educación .

Esto surge luego del reclamo masivo que se produjo a finales de 2023 , cuando más de 600 docentes que se encontraban tituladas no podían trabajar porque el área de Salud Laboral de la Dirección General de Escuelas no les otorgaba los aptos médicos para ejercer su profesión , por lo que les "recomendaban" realizar tratamientos.

"Es una problemática que genera inconvenientes al Gobierno Provincial, pero principalmente es un problema para quienes pretenden ingresar a la carrera docente. Lo que proponemos es que sea un certificado optativo., preventivo y voluntario. Que se tenga una herramienta para conocer si tienen una enfermedad o dolencia que luego no les permitirá acceder al certificado de aptitud psicofísica que se exige para ejercer la docencia en nuestra provincia", explicó la diputada Cecilia Rodríguez al defender el proyecto.

"Este certificado no es vinculante ni obligatorio en esta primera instancia. Pero va a ser una herramienta. En principio se pensó en hacerlo para la parte fonaudiológica, pero se amplió a todas y cada una de las áreas involucradas en ese certificado de aptitud para ejercer la docencia", agregó.

Mientras que la diputada Claudia Salas (UCR), coautora del proyecto, sostuvo que lo que se pretende es que "al ingreso de la carrera, el estudiante tenga conocimiento de su salud física y mental. Si se detecta alguna patología tendrá todo el tiempo necesario para realizar los tratamientos en distintos efectores públicos y cuando llegue a sacar el psicofísico ya los haya tenido", destacó.

Lula Balsells Miró, de LAUM, destacó que es una "herramienta útil" porque "ha sucedido que después de recorrer toda la carrera y cuando llega el momento de sacarse el certificado no se lo dan y le impide ejercer la carrera".

Mientras que Mauro Giambastiani, del Partido Verde, aseguró que "es un tema que preocupa, pero no sanea el tema con los no aptos". "Es una solución a futuro", dijo y pidió que "no vaya en contra del derecho a formarse".

Qué incluirán los certificados para los aspirantes a la docencia

Radiología

Clínica general

Cardiología

Fonoaudiología

Otorrinolaringología

Psicología

En el caso de que el aspirante no obtuviere el Certificado Preventivo de Aptitud Psicofísico, por presentar alguna patología condicionante, esto no será impedimento para ingresar a la carrera elegida a excepción que esta patología ponga en riesgo la integridad física de otros estudiantes. Se le deberá informar, detalladamente, sobre las patologías presentes o situaciones que puedan predisponer a la adquisición de nuevas patologías, señalando el posible tratamiento.

Y aclara que este certificado "no servirá de antecedente para el Certificado de Aptitud Psicofísica válido, vigente y específico exigido por la Dirección General de Escuelas".