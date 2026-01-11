El pedido del Gobierno por la fauna silvestre: qué hacer y qué no

El Ministerio de Energía y Ambiente de la provincia de Mendoza recuerda que alimentar a la fauna silvestre perjudica seriamente su salud , altera su comportamiento natural y afecta el equilibrio de los ecosistemas de la provincia, especialmente en áreas naturales, rutas de Alta Montaña y zonas periurbanas.

Desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque reiteraron que acciones como arrojar restos de comida o intentar alimentar animales generan impactos negativos profundos y, en muchos casos, irreversibles.

Un respiro para el aire acondicionado Una herramienta del CONICET ayuda a diseñar ciudades más frescas en Mendoza

“En Mendoza, donde el turismo de naturaleza es una de nuestras mayores riquezas y una fuente clave de identidad, trabajo y desarrollo, la gestión adecuada de los residuos no es una opción sino una responsabilidad colectiva. Cada botella abandonada, cada envoltorio fuera de lugar, rompe el equilibrio de ecosistemas frágiles que tardaron siglos en formarse y pone en riesgo el agua, la biodiversidad y el paisaje que nos define”, señaló el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

El funcionario explicó que proteger la naturaleza mendocina implica decisiones individuales concretas : reducir residuos, retirar todo lo que se lleva a los espacios naturales y exigir prácticas responsables. “Proteger la naturaleza es un acto de conciencia y también una forma concreta de garantizar que el turismo siga siendo una oportunidad sostenible y no una amenaza para el territorio que habitamos y compartimos”, agregó.

image

Proteger la fauna silvestre es no darle de comer

Alimentar animales silvestres es una práctica frecuente que suele realizarse con buena intención, pero que provoca alteraciones severas en su comportamiento y en el equilibrio ecológico. “Una acción aparentemente inofensiva puede causar graves perjuicios en la salud y el comportamiento de la fauna silvestre, afectando el equilibrio de los ecosistemas”, explicó el jefe del Departamento de Fauna Silvestre, Adrián Gorrindo.

Entre las principales consecuencias se encuentra la alteración del comportamiento natural, conocida como habituación: los animales se acostumbran a recibir alimento fácil, pierden su instinto de búsqueda y dejan de cumplir su rol ecológico. También se produce la pérdida del miedo natural a las personas, lo que incrementa el riesgo de atropellos en rutas, la exposición a la caza furtiva y situaciones de maltrato.

image

A esto se suman los problemas de salud. La comida de consumo humano no es adecuada para la dieta de la fauna silvestre y puede generar desequilibrios nutricionales, enfermedades gastrointestinales graves y otras patologías potencialmente mortales. Además, el contacto cercano favorece la transmisión de enfermedades zoonóticas entre fauna silvestre, animales de compañía y personas, y puede derivar en conductas agresivas cuando el alimento deja de estar disponible.

El veterinario del Departamento de Fauna Silvestre, Juan Pablo Coniglione, remarcó que “la fauna silvestre no necesita que los seres humanos la alimentemos. Al hacerlo, se altera su comportamiento natural, se modifica su dieta y se genera una dependencia que rompe el equilibrio del ecosistema. Respetar a la fauna implica observarla a distancia y permitir que se alimente por sus propios medios, tal como la naturaleza lo ha previsto”.

image

Recomendaciones para visitantes de la fauna silvestre

El Ministerio recordó una serie de pautas esenciales para el cuidado de la fauna silvestre:

No arrojar basura ni restos de comida en áreas naturales y utilizar siempre tachos cerrados.

Observar a los animales a distancia, sin intervenir, tocarlos ni fotografiarlos de cerca.

No interactuar con crías ni retirarlas del lugar.

Ante animales heridos o con comportamientos inusuales, dar aviso inmediato a las autoridades.

No instalar comederos ni bebederos en espacios públicos, ya que atraen fauna silvestre y aumentan los riesgos sanitarios.

image

Canales oficiales de la provincia de Mendoza para reportes

Teléfono de Fauna: 261 7503417 (lunes a viernes de 8 a 13)

Portal: ticketsform.mendoza.gov.ar

Emergencias: 911 (solicitar intervención de la Policía de Seguridad Rural)

Ser visitantes responsables implica disfrutar de la naturaleza sin modificarla. No alimentar a la fauna silvestre es una acción clave para preservar la biodiversidad y garantizar la convivencia armónica entre las personas y los ecosistemas de Mendoza.