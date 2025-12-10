10 de diciembre de 2025
El mate que unió Annobón y Argentina: la gestión inédita de un empresario argentino

En el Día del Mate, una yerba única conecta a Annobón y Argentina. Un lanzamiento histórico que mezcla identidad, yerba mate y diplomacia cultural.

En el Día Nacional del mate, un lanzamiento internacional volvió a poner a la Argentina en el centro de una historia cultural inesperada. Mientras el país celebraba su infusión más tradicional, un empresario argentino se convirtió en el primer nexo formal entre la República Libre de Annobón y Sudamérica a través de un producto simbólico: la Yerba Mate Annobón.

El Día Nacional del Mate y su valor cultural

Cada 30 de noviembre, Argentina celebra el Día Nacional del Mate en homenaje a Andrés Guacurarí, líder guaraní que defendió la identidad regional y la producción yerbatera durante el siglo XIX. La fecha honra la esencia social, económica y cultural de la infusión, que hoy es parte de la vida cotidiana en Mendoza y en todo el país. La tradición incluye tres elementos centrales:

  • El ritual de cebar y compartir.
  • La producción agrícola que sostiene a miles de familias.
  • Un símbolo de encuentro, diálogo y pertenencia nacional.

Yerba Mate Annobón: un puente histórico y económico

La presentación oficial reunió a Molinos Unidos Argentina S.A. y a una comitiva annobonesa encabezada por el Primer Ministro Orlando Cartagena Lagar. Su participación otorgó legitimidad política e identidad cultural al proyecto que al mismo tiempo es un gesto diplomático sin precedentes.

El rol del emprendedor Alejandro Trapine fue determinante, ya que es el primer argentino en establecer un hermanamiento real entre Annobón y la región. Trapine ya había protagonizado iniciativas de integración internacional, pero esta vez su trabajo llegó a África. La creación de la marca Yerba Mate Annobón cristaliza por primera vez un lazo formal entre ambos territorios, con un producto que reivindica la identidad Ambô e incorpora símbolos culturales en su packaging.

