El maestro Yang Jun traerá la esencia del Tai Chi a Mendoza

Seguidores del arte milenario del Tai Chi tendrán una cita imperdible en la provincia de Mendoza. El maestro Yang Jun , heredero directo del legendario Yang Lu Chan —creador del estilo Yang—, dictará un seminario intensivo los días 15, 16 y 17 de noviembre , organizado por la Escuela Mendocina de Tai Chi . Será una oportunidad única para aprender de una figura mundial en la disciplina.

La visita del maestro Yang Jun representa un acontecimiento excepcional para la comunidad de practicantes locales y regionales. El seminario abordará la Forma Tradicional de 103 movimientos del estilo Yang , transmitida directamente por generaciones de su linaje familiar. La enseñanza directa de un maestro de quinta generación es un privilegio poco frecuente , y promete dejar una huella profunda entre los asistentes.

Durante tres días, Mendoza se convertirá en el epicentro del Tai Chi tradicional. Las jornadas se desarrollarán de 9 a 12 y de 15 a 17 horas. Los dos primeros días tendrán lugar en Av. Boulogne Sur Mer 2136, Ciudad , mientras que el cierre se realizará en el Poliguay , en Guaymallén. Cada sesión propone un recorrido por la esencia del movimiento consciente, la respiración y la conexión interna , pilares que definen esta práctica ancestral.

El seminario está abierto a principiantes y practicantes avanzados , lo que lo convierte en una experiencia inclusiva y enriquecedora. La estructura del evento está pensada para que cada participante pueda incorporar los principios del Tai Chi según su nivel y ritmo personal .

Entre los asistentes confirmados se encuentran profesores y alumnos de Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y México, lo que aportará una dimensión multicultural al encuentro. Además, quienes completen la capacitación recibirán certificados oficiales avalados por la Asociación Internacional de Tai Chi de la Familia Yang.

Más que una disciplina, un camino de vida

El Tai Chi, reconocido por sus beneficios físicos, mentales y emocionales, es una herramienta accesible para mejorar la calidad de vida. Sus movimientos amplios y suaves, sin impacto, lo hacen apto para personas de todas las edades. Practicar Tai Chi ayuda a equilibrar cuerpo y mente, fortalecer la concentración y reducir el estrés diario. En un contexto urbano como el mendocino, esta práctica representa una pausa necesaria y una vía de conexión con uno mismo.

Quienes deseen participar pueden solicitar más información e inscribirse a través de WhatsApp (261 6133550) o mediante las redes sociales de la Escuela Mendocina de Tai Chi: Instagram @taichiyangmendoza y Facebook.

El encuentro con el maestro Yang Jun promete ser una celebración del movimiento, la energía y la tradición china en el corazón de Mendoza. Un evento que invita a descubrir que el Tai Chi no sólo se practica: se vive, se siente y se comparte.