El drama de una familia mendocina: un vecino les mató al perro de terapia de una niña porque le orinó el auto

El ataque se produjo luego de que el animal orinara el neumático del vehículo del agresor, que vive a apenas 20 metros de la casa de la familia. Y no solo eso, el hombre -según relató Germán- amenazo a la familia, lo que derivó en su imputación bajo la carátula de canicidio y amenazas.

El propio agresor confesó haberle disparado con un rifle. Luego amenazó al padre, la madre y otros familiares. "Hasta parecía orgulloso de lo que hizo", sostuvo.

La causa está en manos de la Fiscalía de Río Tercero, y el imputado será indagado esta semana. Por ahora rige una restricción de acercamiento a la familia.

El hombre está imputado por daño, crueldad animal y amenazas. La figura legal podría agravarse si se determina premeditación o peligro inminente para la familia.

“No fue un tiro al azar. Fue al corazón. Lo hizo alguien que sabe usar armas”, advirtió Germán y sostuvo: "Queremos justicia, seguridad y tranquilidad".

Harry estaba entrenado como perro de asistencia para la hija mayor de la familia. “Ella dormía con él. El perro detectaba las crisis antes de que comenzaran. La ayudaba a sentarse o a calmarse. Era parte de su tratamiento”, explicó Germán.

Precisamente, los perros de la raza Jack Russell son utilizados como perros de terapia para personas con epilepsia y también pueden ser entrenados para detectar y alertar sobre convulsiones y brindar apoyo emocional a sus dueños.

La escena dejó consecuencias devastadoras en la familia. Las tres hijas de Marta y Germán se niegan a salir de la casa. Temen ser agredidas por el vecino.

El posteo de Marta en redes sociales refleja la angustia que atraviesan: “Dormimos todos juntos en una habitación con la alarma encendida. No sabemos si hay más armas”.

Embed - Marti Valdivieso on Instagram: "Esto no es algo que suela hacer, pero necesito hacerlo público, destruiste la vida de mis 3 hijas y la mía también. Me llamo Marta Valdivieso, tengo 43 años y vivo en Villa General Belgrano(Córdoba) con mi familia. El día 26/06/25 nuestro perro HARRY se escapó de mi casa al rededor de las 17:30 hs. Volvimos de noche, estaba helado y salí con mis hijas llamándolo y nada. El día viernes 27 salimos otra vez a buscarlo y cuando volvemos a mi casa empezó esta locura, una pesadilla. Ahí estába mi perro tirado en un arbusto con un tiro en el corazón, no fue un tiro al azar si no de alguien que sabía muy bien lo que estaba haciendo, Esto lo hizo el jueves al rededor de las 18 y esta “persona” lo dejo ahí tirado, enfrente de mi casa. Me escucho toda la noche como yo y mis hijas buscábamos a Harry. Hace 9 meses que vivo en este barrio y sin saberlo teníamos al frente de casa un canisida, y hoy tengo que vivir con mis 3 hijas con ellos cruzando la calle sin saber en qué momento pueden volver a disparar. Cuando acepto que fue el nos decía yo lo bajé,yo lo bajé!!! Todos saben que estás personas son expertos en uso de armas y lo practican. Ahora mis hijas tienen miedo de jugar en el patio o andar en bici. Para vos fue un perro pero para nosotros no. El acompaña y ayudaba a mi hija de 9 años con sus ataques de epilepsia, dormían juntos para que ella se sintiera contenida. Todas las mañanas antes de irse al colegio el se subía al auto y las saludaba. Necesito que alguien me ayude, tengo miedo porque además de matar al perro el NOS AMENAZÓ, a mi, a mi marido a mi hermano, nos desafiaba con UN ARMA EN LA CINTURA y nos hacía gestos como que la iba a usar. Yo gritando para que mi marido se aleje y su pariente estaba viendo toda la situación sin hacer nada. Estamos partidos al medio. Con el corazón en la mano, con miedo, mis hijas lloran preguntando por Harry. Todavía no me entra en la cabeza, no lo puedo entender. Como puede ser tan frío. Como podemos estar tan locos. Espero que se haga JUSTICIA por Harry porque no me voy a callar!!!! Te amamos Harry y te vamos a extrañar. #justiciaporharry #vgb #cordoba #calamuchita ( sigue en comentarios )"