El divertido video que protagonizaron Eduardo de Pedro y Esteban Lamothe

Lamothe admitió que a menudo le suelen decir en tono de broma: "che Wado" , confundiéndolo con el ministro, pero también reveló que en ocasiones algunas personas realmente lo confunden. " Depende de la cara, a veces veo que algunos realmente me confunden ", comentó el actor entre risas.

Por su parte, De Pedro reveló que aunque no es una situación recurrente, recordaba un incidente en el que fue confundido con un personaje de ficción interpretado por Lamothe. "Había mucha gente afín sacándose fotos. Cuando pasamos por Libertador y Santa Fe, vi a un hombre de unos 60 años mirándome. Me tomé una foto más y el hombre se acercó tímidamente y me pidió otra foto. Fue extraño, porque si fuera un conocido... Otros se dieron cuenta y le preguntaron: '¿Sabes quién es?' y el hombre respondió: 'Sí, el cura', y se fue muy contento. Cuando se dé cuenta, se llevará una sorpresa", relató De Pedro divertido.