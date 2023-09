Ecología: pasos sencillos para llevar un estilo de vida amigable con el planeta

En el cuidado de la ecología y un futuro sostenible, cada pequeño paso cuenta. Modificar nuestro estilo de vida hacia uno más amigable con el planeta Tierra es fundamental para mitigar el impacto negativo y preservar los recursos naturales para futuras generaciones. No se trata de cambios radicales, sino de adoptar prácticas sostenibles en nuestra vida cotidiana, aunque vivas en una ciudad. Aquí te presentamos algunas formas sencillas de hacer tu vida más amigable con el medio ambiente.

2. Ahorrar energía

Pequeñas acciones en tu hogar pueden marcar la diferencia. Apagá los electrodomésticos cuando no los uses y desconectá cargadores de dispositivos que no estén en uso. Utilizá bombillas LED de bajo consumo y ajustá la temperatura del aire para ahorrar en calefacción o aire acondicionado.