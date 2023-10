Día de la Madre: maternar ayer vs. maternar hoy y la deuda como sociedad

Día de la madre y el concepto de la maternidad

Históricamente, sobre la mujer se han impuesto una serie de tareas que debe cumplir con creces y hasta se le ha dictado cómo debe reaccionar ante estas. No hay que viajar mucho tiempo atrás, a la época de abuelas o bisabuelas, de adultas contemporáneas para comprobar que su rol en la sociedad se limitaba a: casarse (si era posible, antes de los 30, incluso, a muchas las casaron adolescentes con varones mucho mayores que ellas), tener hijos/as, cocinar, lavar, en fin, llevar una casa, una familia adelante y sin cansarse, quejarse, enojarse ni nada. No hay que olvidar que no fue hasta 1947 que se consiguió el derecho a votar.