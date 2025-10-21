21 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Educación

Docentes de Mendoza se capacitan en Matemática para frenar los malos indicadores que se observa en las aulas

La Dirección General de Escuelas puso en marcha el Congreso de Matemática 5.0. Participan más de 4500 docentes que buscan transformar la enseñanza.

Docentes de Mendoza se capacitan en Matemática para frenar los malos indicadores que se observa en las aulas.

Docentes de Mendoza se capacitan en Matemática para frenar los malos indicadores que se observa en las aulas.

 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza da un paso fundamental en la mejora de la educación con la realización del Congreso Provincial Matemática 5.0: transformar la enseñanza con sentido humano. El evento, organizado por la Dirección General de Escuelas (DGE), se realiza entre el martes 21 y miércoles 22 de octubre en el auditorio Ángel Bustelo y convoca a más de 4500 docentes de todos los niveles.

Lee además
El reconocido estilista de Mendoza, Pascual Porco participará en el Mundial
Últimas tendencias

Argentina será sede del Mundial de Peluquería 2025: innovación, talento y orgullo en la Expoestética
Cuándo se conmemora el Día de los Fieles Difuntos
Tradiciones y memoria

Celebraciones religiosas: cuándo se conmemora el Día de los Fieles Difuntos
CONGRESO MATEMÀTICA 3
Más de 4500 docentes forman parte del Congreso provincial de Matemática 5.0.

Más de 4500 docentes forman parte del Congreso provincial de Matemática 5.0.

Docentes se capacitan para mejorar los indicadores

El titular de la DGE destacó la importancia y la masiva convocatoria del congreso. "La iniciativa surgió como una respuesta directa a los indicadores de retroceso registrados en las pruebas nacionales e internacionales de Matemática, como las pruebas Aprender y PISA, una problemática que afecta no solo a Mendoza sino a todo el país", expresó y sumó: "Para frenar y mejorar este panorama, decidimos tomar una serie de medidas que tiene que ver con la actualización y capacitación docente".

Entre las medidas concretas impulsadas por la DGE se encuentran:

  • Capacitación docente y reestructuraciones.

  • Mejorar la cantidad y calidad de docentes de Matemática.

  • Trabajar en una beca para los profesorados de Matemática.

Embed

Matemática: clave para la vida y el futuro laboral

Por otro lado, García Zalazar enfatizó la utilidad y la trascendencia de esta materia, señalando que aprender Matemática no solo es vital para resolver problemas cotidianos sino que también influye directamente en el futuro de los estudiantes.

"La idea es que los chicos aprendan Matemática, no solo es útil para la vida, para resolver problemas, sino que también hay estudios que demuestran que mientras los chicos aprendan Matemática tienen mejores oportunidades en el futuro, no solo en inserción laboral sino también de tener un mejor desempeño en el ámbito laboral," afirmó el funcionario.

Si bien el congreso se focaliza en todos los niveles, el eje está puesto en los desafíos del Nivel Secundario, que actualmente presenta la mayor complejidad en su rendimiento académico.

Embed

Además, el funcionario hizo un llamado a la corresponsabilidad familiar, anunciando que se brindarán herramientas a los padres para que puedan involucrarse y asistir a sus hijos en el proceso de aprendizaje.

Ejes de debate: IA, el valor del error y la enseñanza en el Nivel Inicial

El Congreso, que representa una firme apuesta por renovar la enseñanza integrando tecnología y creatividad, ofrecerá durante sus dos jornadas un intenso cronograma de ponencias, talleres y espacios de debate.

Entre los principales ejes temáticos que se abordarán se encuentran:

  • Alfabetización estadística.

  • El valor del error como parte del aprendizaje.

  • La enseñanza de la Matemática en el Nivel Inicial.

  • El uso de la inteligencia artificial (IA) en el aula.

CONGRESO MATEMÀTICA 2
Más de 4500 docentes son parte del Conngreso de Matemática 5.0.

Más de 4500 docentes son parte del Conngreso de Matemática 5.0.

La DGE coordinó la participación y la inscripción institucional para garantizar la presencia masiva de los educadores, con la expectativa de que este congreso sea el punto de partida para impulsar estrategias pedagógicas con "sentido humano" en la enseñanza de la Matemática en toda la provincia.

Temas
Seguí leyendo

El maestro Yang Jun traerá la esencia del Tai Chi a Mendoza

Productores ganaderos de Malargüe exigen respuestas por viejos reclamos

Día del Seguro: el sorprendente legado de Belgrano y la evolución de una industria clave

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

Nuevo reclamo de taxistas en Mendoza: protestaron contra la "desigualdad de condiciones" de las Apps

Un vuelo de esperanza: Mendoza celebra el hallazgo de un nido de cóndor andino en Tupungato

Un fuerte sismo se sintió en Mendoza este martes

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: este martes se conocen los resultados de los exámenes

LO QUE SE LEE AHORA
Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

Las Más Leídas

Alerta del Ministerio Público Fiscal por una nueva modalidad de estafa. 
advertencia

Cómo funciona la nueva estafa virtual en Mendoza

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 
decisión oficial

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: este martes se conocen los resultados de los exámenes.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: este martes se conocen los resultados de los exámenes

Te Puede Interesar

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público
Tristeza

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

Por Carla Canizzaro
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Docentes de Mendoza se capacitan en Matemática para frenar los malos indicadores que se observa en las aulas. video
Educación

Docentes de Mendoza se capacitan en Matemática para frenar los malos indicadores que se observa en las aulas

Por Natalia Mantineo