Una docente argentina reconstruyó la huella de José De San Martín por toda América

Adriana Geymonat, es docente oriunda de La Plata , y recientemente logró una hazaña única : se convirtió en la primera persona en reconstruir de manera integral la huella del general José de San Martín a lo largo de América .

Durante su visita a la Municipalidad de Mendoza , donde asegura sentirse como en su segundo hogar, fue recibida por el intendente Ulpiano Suarez , con quien compartió detalles de su recorrido y sus próximos desafíos.

Frente a amenazas y crisis, docentes se preparan para actuar en situaciones críticas

La travesía de Geymonat se inició con uno de los hitos más emblemáticos de la historia argentina: completar los seis pasos del Cruce de los Andes , siguiendo las rutas planificadas por San Martín. Sin embargo, lejos de finalizar allí, decidió continuar el camino del Libertador más allá de la cordillera.

“Luego de haber hecho estos seis cruces, la gesta no terminaba acá. Realicé lo mismo que hizo San Martín: viajé en barco hacia Perú, después a Ecuador, Guayaquil y también a Uruguay, donde estuvo su familia” , relató.

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Un homenaje a lo largo de América

De esta manera, Geymonat completó un recorrido histórico que abarcó distintos países de la región, consolidándose como la primera persona en replicar íntegramente el trayecto del prócer.

“Eso me convirtió en la primera persona en el mundo en haberlo hecho”, expresó. Durante su paso por Mendoza, destacó el fuerte vínculo que la une con la provincia, clave en la gesta sanmartiniana y también en su propia experiencia.

“Mendoza es mi segundo hogar. Completé ese famoso pasaporte de la Ciudad recorriendo cada uno de esos lugares donde estuvo San Martín o que tienen relación con él”, señaló.

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Un mensaje para las nuevas generaciones, afirmó la docente

La docente también aprovechó para invitar a estudiantes y jóvenes a acercarse a la historia desde la experiencia. “A los colegios, a los chicos, vengan, recorran esos lugares”, alentó.

Su proyecto ya fue reconocido por la Cámara de Diputados de la Nación y próximamente será distinguido por la Legislatura de Mendoza.

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El próximo desafío: seguir la huella en Europa

Lejos de detenerse, Geymonat ya proyecta una nueva etapa que ampliará aún más su desafío.

“Estoy diagramando la segunda parte: seguir la huella de San Martín en Europa, en España, Londres, Bélgica y finalizar en Boulogne-sur-Mer, en Francia, donde pasó sus últimos días. Mi sueño es dejar la bandera de los Andes en ese lugar”, adelantó.