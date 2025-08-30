Docente rompe la brecha digital: el innovador método para enseñar tecnología a adultos mayores

Una docente les enseña a adultos mayores a integrarse al sistema digital: la metodología de trabajo.

Enseñanza a medida para un público que la necesita más que nadie. Ese es el propósito que se planteó la docente Silvina Díaz que, a través de clases particulares, les enseña a sus alumnos, la mayoría adultos mayores , las herramientas para usar una computadora, un teléfono o incluso, adentrarse en el mundo de la Inteligencia Artificial.

Silvina no solo enseña a navegar por internet o a enviar un correo electrónico . Su objetivo es devolverles la independencia y la autonomía a quienes, por miedo o desconocimiento, dependen de sus hijos o nietos para realizar un trámite, comunicarse con un familiar o buscar una receta en línea.

Con clases particulares aranceladas, en el domicilio de los alumnos o en el propio, su metodología de trabajo se basa en atender exclusivamente las necesidades de cada persona y usar un cuaderno donde anota el paso a paso de cada procedimiento , lo que les permite entender lo que hacen, ganar confianza y practicar con la repetición.

La docente junto a sus alumnas, en plena clase de IA.

La historia de Silvina en la docencia digital se remonta a hace más de tres décadas, cuando, junto a su hermana, les enseñaban a niños y jóvenes el lenguaje de programación Logo. "Fue una experiencia muy linda", recordó en diálogo con Sitio Andino.

Con el tiempo, su público cambió de manera natural y en la actualidad su foco está en los adultos mayores, quienes son los que más necesitan de su ayuda.

"Lo que más noto en ellos es el deseo de tener independencia y de no quedar afuera de este mundo", explica Silvina. Y es que la tecnología hoy atraviesa todos los aspectos de la vida, desde trámites bancarios hasta la organización de un viaje, y ellos "no quieren quedar afuera".

22 de Agosto de 2025, profesora de inteligencia artificial, clases a personas mayores Silvina brinda clases particulares en su vivienda o en la de sus alumnos. Foto: Cristian Lozano

Miedos y logros: la transformación de sus alumnos

Uno de los mayores obstáculos que Silvina ayuda a superar a sus alumnos es el miedo a "tocar algo y borrar todo".

Para combatirlo, la docente se enfoca en que sus alumnos entiendan el por qué de cada acción. Su método es sencillo pero efectivo: usar un cuaderno para anotar el paso a paso de cada procedimiento, lo que les permite repetirlo sin ayuda y, de a poco, ganar confianza.

Una vez que superan la barrera inicial, los cambios son evidentes. "Esto les levanta mucho la autoestima y les genera independencia", afirma Silvina. La tecnología se convierte en una puerta a un mundo desconocido, permitiéndoles investigar, interactuar con sus pares y, lo más importante, participar activamente de las conversaciones familiares.

22 de Agosto de 2025, profesora de inteligencia artificial, clases a personas mayores Silvina cuenta que con estas clases, los alumnos ganan independencia y levantan su autoestima. Foto: Cristian Lozano

"Cuando adquieren determinados conocimientos y escuchan hablar de un tema tecnológico, muchas veces ya entienden de qué se está hablando y hasta pueden participar de las conversaciones", destaca la docente.

La Inteligencia Artificial: un nuevo desafío

Si bien no todos sus alumnos se animan a incursionar en la Inteligencia Artificial,el tema genera curiosidad. Silvina relata cómo, sin querer, el tema surge durante las clases y genera interés, especialmente en adultos que todavía están en actividad.

Para ella, el curso de IA que da actualmente es una gran satisfacción. "Me doy cuenta de que se les abre un mundo impensado", comentó. Y agregó una frase que le dijo un alumno: "La realidad supera las expectativas".

Mucho más que aprender: inclusión y acompañamiento

Silvina cree firmemente que la tecnología no es solo una herramienta, sino también una forma de inclusión. "Uno puede darles herramientas para que intervengan en situaciones que antes les eran totalmente ajenas y desconocidas", reflexionó.

Además, señaló que en muchos casos las clases son una excusa para sentirse acompañados, lo que crea un vínculo especial entre ella y sus estudiantes. "Con el tiempo genero una hermosa relación con mis alumnos", confesó.

22 de Agosto de 2025, profesora de inteligencia artificial, clases a personas mayores Muchos alumnos utilizan estas clases para sentirse acompañados. Foto: Cristian Lozano

El mensaje final de Silvina para quienes sienten que es "demasiado tarde" para aprender tecnología es claro y contundente: "Les diría que no es tarde y que es un mundo al que se puede acceder más fácilmente de lo que ellos se imaginan".

"Aprender tecnología es un verdadero antes y un después para un adulto mayor, una oportunidad de seguir conectados y activos en un mundo en constante cambio", cerró.