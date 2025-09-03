Para tener en cuenta

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y habrá cortes de agua

Los trabajos en el Dique Potrerillos iniciarán a las 8. En paralelo, Aysam avanzará con la colocación de un caudalímetro. Subirá el caudal del río Mendoza.

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y subirá el caudal del río Mendoza

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y subirá el caudal del río Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad

La Dirección de Hidráulica, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, anunció que el próximo sábado 6 de septiembre se realizarán maniobras de mantenimiento en el descargador de fondo (DDF) del Embalse Potrerillos. El operativo, que había sido pospuesto por las tormentas del fin de semana pasado, comenzará a las 8.

Durante los trabajos, se abrirá el descargador de forma escalonada para liberar un caudal máximo de hasta 250 m³/s. Las autoridades piden a la población no acercarse a las orillas del río Mendoza por el importante aumento del caudal.

Lee además
Suspenden los operativos de Aysam y en el Dique Potrerillos: habrá suministro normal de agua
Gran Mendoza

Suspenden los operativos de Aysam y en el Dique Potrerillos: habrá suministro normal de agua
Corte de agua en Mendoza por apertura del Dique Potrerillos y obras de Aysam: las zonas afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en Mendoza por obras de Aysam y apertura del Dique Potrerillos: las zonas afectadas
dique potrerillos
Los trabajos de limpieza en el Embalse Potrerillos comenzarán a las 8.

Los trabajos de limpieza en el Embalse Potrerillos comenzarán a las 8.

Trabajos en el Embalse Potrerillos: qué es el descargador de fondo

El descargador de fondo es una pieza clave en la infraestructura del dique. Su función principal es doble:

  • Vaciado de emergencia: permite reducir rápidamente el nivel del embalse, liberando la presión del agua sobre la presa en caso de ser necesario.

  • Manejo de sedimentos: expulsa la tierra y el barro en suspensión que trae el río durante las crecidas, evitando que se acumulen y obstruyan el sistema.

Está compuesto por dos compuertas radiales que, junto con una válvula especial, regulan el flujo de agua. Estas maniobras de mantenimiento son fundamentales para asegurar su correcto funcionamiento ante cualquier eventualidad. Los trabajos serán supervisados por equipos técnicos especializados para garantizar la seguridad.

embalse potrerillos
El sábado se abrirán las compuertas del Descargador de Fondo del Embalse Potrerillos.

El sábado se abrirán las compuertas del Descargador de Fondo del Embalse Potrerillos.

Cortes de agua programados

Las tareas de mantenimiento en Potrerillos coincidirán con cortes programados de agua que realizará Aguas Mendocinas (Aysam). La empresa aprovechará la jornada para instalar nuevos caudalímetros en la planta potabilizadora de Potrerillos y preparar el terreno para futuras instalaciones en la planta Luján II.

aysam aguas mendocinas caudalímetro
En paralelo, Aysam instalará un nuevo caudalímetro en la planta potabilizadora Potrerillos.

En paralelo, Aysam instalará un nuevo caudalímetro en la planta potabilizadora Potrerillos.

Estos trabajos de Aysam comenzarán a las 3.30 e impactarán el servicio de agua potable en varias zonas del área metropolitana. Se estima que el suministro se irá restableciendo de manera gradual entre las 24 y 48 horas posteriores a la finalización de las obras.

Las zonas afectadas serán:

  • Ciudad: La Favorita.

  • Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña.

  • Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y algunas zonas de Villa Nueva.

  • Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III.

  • Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.

Corte de agua - 193793
Varias serán las zonas que se verán afectadas por los cortes de agua.

Varias serán las zonas que se verán afectadas por los cortes de agua.

Recomendaciones para la población

Frente a este corte programado, desde Aysam se solicitó a la población hacer un uso racional del suministro mientras duren los trabajos. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Mantener una reserva de agua potable.

  • Preservar el agua del tanque domiciliario y usarla con moderación.

  • Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines.

Para cualquier actualización sobre el estado del servicio y la finalización del corte, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación de Aysam.

Temas
Seguí leyendo

Importante corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas

La cena del Banco de Alimentos reunió a cientos de personas y recibió un gran aporte de Provincia

Reabren el Paso Internacional Los Libertadores este miércoles: desde qué hora

Cuál es el panorama de los alquileres en la provincia de Mendoza

Día de las Infancias Inclusivas: un encuentro con magia, payamédicos y juegos en Guaymallén

Conin corre por la niñez en Mendoza: cómo sumarse a la maratón solidaria 2025

Murió Germán Ejarque, un referente de la discapacidad en Mendoza

Dengue en Mendoza: cifras clave y un plan integral que busca anticiparse a la nueva temporada

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Te Puede Interesar

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y subirá el caudal del río Mendoza
Para tener en cuenta

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y habrá cortes de agua

Por Sitio Andino Sociedad
Jorge Difonso dijo que su bloque votará en contra del proyecto para modificar el estatuto del empleado público
Fuertes críticas

Jorge Difonso dijo que su bloque votará en contra del proyecto para modificar el estatuto del empleado público

Por Cecilia Zabala
Imagen generada con IA
Economia y elecciones

El precio del tiempo: el Gobierno sacrifica dólares y credibilidad para llegar a octubre

Por Marcelo López Álvarez