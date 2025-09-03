Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y habrá cortes de agua

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y subirá el caudal del río Mendoza

La Dirección de Hidráulica , dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, anunció que el próximo sábado 6 de septiembre se realizarán maniobras de mantenimiento en el descargador de fondo (DDF) del Embalse Potrerillos . El operativo, que había sido pospuesto por las tormentas del fin de semana pasado, comenzará a las 8.

Durante los trabajos, se abrirá el descargador de forma escalonada para liberar un caudal máximo de hasta 250 m³/s. Las autoridades piden a la población no acercarse a las orillas del río Mendoza por el importante aumento del caudal.

Obras de mantenimiento Corte de agua en Mendoza por obras de Aysam y apertura del Dique Potrerillos: las zonas afectadas

Gran Mendoza Suspenden los operativos de Aysam y en el Dique Potrerillos: habrá suministro normal de agua

El descargador de fondo es una pieza clave en la infraestructura del dique. Su función principal es doble:

Los trabajos de limpieza en el Embalse Potrerillos comenzarán a las 8.

Manejo de sedimentos: expulsa la tierra y el barro en suspensión que trae el río durante las crecidas, evitando que se acumulen y obstruyan el sistema.

Vaciado de emergencia: permite reducir rápidamente el nivel del embalse, liberando la presión del agua sobre la presa en caso de ser necesario.

Está compuesto por dos compuertas radiales que, junto con una válvula especial, regulan el flujo de agua. Estas maniobras de mantenimiento son fundamentales para asegurar su correcto funcionamiento ante cualquier eventualidad. Los trabajos serán supervisados por equipos técnicos especializados para garantizar la seguridad.

embalse potrerillos El sábado se abrirán las compuertas del Descargador de Fondo del Embalse Potrerillos.

Cortes de agua programados

Las tareas de mantenimiento en Potrerillos coincidirán con cortes programados de agua que realizará Aguas Mendocinas (Aysam). La empresa aprovechará la jornada para instalar nuevos caudalímetros en la planta potabilizadora de Potrerillos y preparar el terreno para futuras instalaciones en la planta Luján II.

aysam aguas mendocinas caudalímetro En paralelo, Aysam instalará un nuevo caudalímetro en la planta potabilizadora Potrerillos. Aguas Mendocinas

Estos trabajos de Aysam comenzarán a las 3.30 e impactarán el servicio de agua potable en varias zonas del área metropolitana. Se estima que el suministro se irá restableciendo de manera gradual entre las 24 y 48 horas posteriores a la finalización de las obras.

Las zonas afectadas serán:

Ciudad: La Favorita.

Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña.

Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y algunas zonas de Villa Nueva.

Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III.

Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.

Corte de agua - 193793 Varias serán las zonas que se verán afectadas por los cortes de agua.

Recomendaciones para la población

Frente a este corte programado, desde Aysam se solicitó a la población hacer un uso racional del suministro mientras duren los trabajos. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener una reserva de agua potable.

Preservar el agua del tanque domiciliario y usarla con moderación.

Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines.

Para cualquier actualización sobre el estado del servicio y la finalización del corte, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación de Aysam.