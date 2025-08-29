Día Nacional del Árbol: por qué se celebra hoy, 29 de agosto

Cada 29 de agosto se celebra el Día Nacional del Árbol. El principal impulsor de la actividad forestal fue Domingo Faustino Sarmiento. Posteriormente, en 1900, por iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos, el Consejo Nacional de Educación estableció oficialmente esta efeméride.
En 1907, Mendoza se convirtió en la primera provincia en sancionar una ley que instituía la Fiesta del Árbol. Más tarde, el Decreto Nº 432 de 1934 dispuso que esta festividad pasara a celebrarse el 15 de agosto en la provincia.
Cómo surgió el Día del Árbol
El primer país en instituir el Día del Árbol fue Suecia, en 1840. Con esta iniciativa, el país promovía la conciencia sobre la importancia de los recursos forestales, el cuidado de los árboles y la necesidad de fomentar en los niños la práctica de actividades ambientales.
Años más tarde, muchos suecos emigraron a Estados Unidos y llevaron consigo esta valiosa tradición, que inspiró la creación del Día del Árbol en Norteamérica en 1872. A partir de entonces, otros países del continente y del mundo comenzaron a establecer esta efeméride, difundiendo la cultura del cuidado del medio ambiente. / DGE