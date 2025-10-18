18 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
efemérides

Día Mundial de la Menopausia: origen, historia y objetivo del 18 de octubre

Cada 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Menopausia, una efeméride clave para promover la salud integral de la mujer.

Día Mundial de la Menopausia: origen, historia y objetivo del 18 de octubre

Día Mundial de la Menopausia: origen, historia y objetivo del 18 de octubre

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 18 de octubre se celebra en todo el mundo el Día de la Menopausia, una fecha impulsada por organizaciones internacionales de salud que busca destacar la importancia de este proceso natural, que marca el fin de la función ovárica reproductiva y la disminución de los niveles de estrógeno.

18 de octubre: por qué se celebra el Día Mundial de la Menopausia

Desde el año 2000, el Día Mundial de la Menopausia se conmemora cada 18 de octubre tras un acuerdo entre la Sociedad Internacional de la Menopausia (SIM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lee además
¿Conviene más salir a comer o preparar un asado en casa?
Para tener en cuenta

Salir a comer o hacer el asado: cuánto cuesta el almuerzo del Día de la Madre
Se viene otro sorteo multimillonario del Telekino. Todos los detalles, en esta nota.
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 19 de octubre

El objetivo de esta efeméride es concientizar sobre la importancia de cuidar la salud femenina y prevenir enfermedades durante esta etapa de la vida, caracterizada por profundos cambios físicos y emocionales.

¿Qué es y a qué edad ocurre la menopausia?

La menopausia es un proceso biológico natural que atraviesan las mujeres, generalmente entre los 45 y 55 años, cuando el cuerpo deja de producir estrógenos y disminuye la progesterona -hormona clave en la reproducción-, lo que provoca el cese definitivo del ciclo menstrual.

Esta etapa marca el fin de la fertilidad femenina y puede tener implicancias tanto físicas como psicológicas.

Ante el progresivo envejecimiento poblacional, cada vez más mujeres viven esta fase, por lo que el Día Mundial de la Menopausia busca fomentar la investigación, la educación y el acompañamiento médico para transitarla con mayor bienestar.

Fuente: Grupo Gamma.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 18 de octubre

La importancia de crear hábitos saludables para prevenir enfermedades de adultos en niños

Corte de luz: qué departamentos tendrán interrupciones este fin de semana

Nublado y ascenso de la temperatura, el tiempo para este sábado 18 de octubre en Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 18 de octubre

Buscan familias para la adopción de un niño de 11 años

Mendoza abastecerá con insectos estériles a las provincias patagónicas

El Telekino acumula $3.000 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

LO QUE SE LEE AHORA
Corte de luz: qué departamentos tendrán interrupciones este fin de semana
Mantenimiento

Corte de luz: qué departamentos tendrán interrupciones este fin de semana

Las Más Leídas

Mauro Llopiz está acusado de una estafa que supera los 300.000 dólares. 
las víctimas son empresarios

Lo imputaron por una estafa de más de 300.000 dólares en Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2363 del domingo 16 de febrero.
Juegos de azar

El Telekino acumula $3.000 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Damián Di Pace: La provincia de Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante
Desarrollo y desafíos

Damián Di Pace: "Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante"

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido
rápido accionar policial

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido

Te Puede Interesar

¿Conviene más salir a comer o preparar un asado en casa?
Para tener en cuenta

Salir a comer o hacer el asado: cuánto cuesta el almuerzo del Día de la Madre

Por Celeste Funes
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Luis Petri en San Rafael: las propuestas, los desafíos y los reclamos de los mendocinos. video
Entrevista en Noticiero Andino

Seguridad y economías regionales: las propuestas de Petri para fortalecer el crecimiento en el Sur mendocino

Por Cecilia Zabala