Día Mundial de la Menopausia: origen, historia y objetivo del 18 de octubre Foto: web

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 18 de octubre se celebra en todo el mundo el Día de la Menopausia, una fecha impulsada por organizaciones internacionales de salud que busca destacar la importancia de este proceso natural, que marca el fin de la función ovárica reproductiva y la disminución de los niveles de estrógeno.

18 de octubre: por qué se celebra el Día Mundial de la Menopausia Desde el año 2000, el Día Mundial de la Menopausia se conmemora cada 18 de octubre tras un acuerdo entre la Sociedad Internacional de la Menopausia (SIM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El objetivo de esta efeméride es concientizar sobre la importancia de cuidar la salud femenina y prevenir enfermedades durante esta etapa de la vida, caracterizada por profundos cambios físicos y emocionales.

¿Qué es y a qué edad ocurre la menopausia? La menopausia es un proceso biológico natural que atraviesan las mujeres, generalmente entre los 45 y 55 años, cuando el cuerpo deja de producir estrógenos y disminuye la progesterona -hormona clave en la reproducción-, lo que provoca el cese definitivo del ciclo menstrual.

Esta etapa marca el fin de la fertilidad femenina y puede tener implicancias tanto físicas como psicológicas. Ante el progresivo envejecimiento poblacional, cada vez más mujeres viven esta fase, por lo que el Día Mundial de la Menopausia busca fomentar la investigación, la educación y el acompañamiento médico para transitarla con mayor bienestar. Fuente: Grupo Gamma.

Compartí la nota:







