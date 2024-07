Día Mundial contra la Trata de Personas: por qué se recuerda hoy, 30 de julio

¿Qué es la Trata de Personas?

La trata de personas es una violación de los derechos humanos y una forma de conducta criminal que afecta a personas de todo el mundo. En 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children (Protocolo contra la trata de personas).

El Protocolo proporciona la primera definición internacionalmente acordada de trata de personas y muestra el compromiso de la comunidad internacional para contrarrestar este delito. Requiere que los Estados lleven a cabo estas acciones

Promulguen leyes nacionales que penalicen la trata de personas.

Prevengan y combatan la trata de personas.

Protejan y asistan a las víctimas de la trata.

Cooperen con otros Estados para cumplir esos objetivos.

Trata de Personas: denuncias en Argentina

El 145 es la línea para asistencia y denuncias, es nacional, gratuita y funciona las 24 horas, los 365 días. Fuente: ONU y Argentina.gob