Día de los Reyes Magos: origen, significado y cómo se celebra hoy, 6 de enero

Cada 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos . Tradicionalmente, millones de niños esperan este día con ilusión, dejando sus zapatos junto al pesebre y ofreciendo agua y alimento para los Reyes y sus camellos, a cambio de regalos.

La palabra “ mago” proviene del persa ma-gu-u-sha, que significa sacerdote, y hacía referencia a una casta de sacerdotes persas o babilonios que estudiaban las estrellas en su búsqueda de lo divino.

Melchor, Gaspar y Baltasar fueron los tres Reyes Magos que llegaron desde tierras lejanas para rendir homenaje a Jesús de Nazaret , entregándole regalos como oro, incienso y mirra. Se cree que eran monarcas provenientes de naciones al este del Mar Mediterráneo, hombres poderosos, sabios y nobles; sin embargo, los evangelios no ofrecen más detalles sobre ellos.

Según las representaciones antiguas, los magos vestían trajes persas y sostenían las ofrendas con las manos cubiertas por sus mantos . A partir del siglo IX, comenzaron a ser representados como reyes, con coronas adornando sus cabezas.

En cuanto a la tradición de regalar, en España se inició la costumbre de dar presentes a los niños en la noche de Reyes. Según la página web diainternacionalde, en 1866 se celebró la primera cabalgata de Reyes Magos en Alcoy, que luego se difundió al resto del país y fue adoptada por otros países de cultura hispana.

