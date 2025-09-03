Para tener en cuenta

Día de las Infancias Inclusivas: un encuentro con magia, payamédicos y juegos en Guaymallén

Fundación VinculAT celebrará el Día de las Infancias Inclusivas, un evento inclusivo con actividades adaptadas, payamédicos, magia y malabaristas. Los detalles.

 Por Celeste Funes

El próximo domingo 7 de septiembre, Guaymallén será el escenario del Día de las Infancias Inclusivas, un evento gratuito organizado por la Fundación VinculAT, la municipalidad y la organización Marea Azul. La propuesta tiene como objetivo generar espacios donde la discapacidad no sea una barrera, sino un puente hacia la inclusión.

Jornada inclusiva en el Predio de la Virgen: todos los detalles del evento

La jornada se desarrollará en el el Predio de la Virgen, de 15:30 a 18:30 horas, y está pensada para que niños y niñas con y sin discapacidad compartan juegos y actividades adaptadas, guiadas por profesores de educación física. La premisa es que el juego inclusivo sea una herramienta de unión, aprendizaje y crecimiento.

El evento contará con dos inflables, espectáculos de payamédicos, un show de magia interactiva, malabaristas y mimos. Cada propuesta busca ofrecer momentos de diversión, alegría y reflexión para toda la familia en un ambiente seguro y participativo.

Además, la Fundación Banco Macro colaborará con una merienda compartida, regalos y golosinas para todos los asistentes. Para garantizar la accesibilidad, el predio contará con baños químicos adaptados.

La Fundación VinculAT, dedicada al abordaje integral de personas con discapacidad o trastornos mentales, junto a Marea Azul, organización que trabaja por los derechos de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), suman esfuerzos en esta celebración junto al municipio para fortalecer la mirada inclusiva en la sociedad.

Fundación VinculAT, la Organización Marea Azul y la Municipalidad de Guaymallén invitan al Día de las Infancias Inclusivas.

“Este Día de las Infancias Inclusivas es más que una fecha: es una invitación a construir una comunidad donde las diferencias no excluyan”, destacan desde la organización.

Con entrada libre y gratuita, el festejo se presenta como una oportunidad para vivir una experiencia colectiva que refuerce la importancia de la inclusión social, el respeto por la diversidad y la construcción de una sociedad más igualitaria.

