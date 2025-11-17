17 de noviembre de 2025
Día Internacional contra el Cáncer de Pulmón: historia y por qué se celebra el 17 de noviembre

Como cada año, este 17 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Pulmón. En esta nota podés conocer el origen y el propósito de la efeméride.

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. La fecha fue impulsada por organismos de salud de alcance global para promover la concientización sobre la peligrosidad de esta enfermedad, que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Día Internacional del Cáncer de Pulmón: por qué se recuerda el 17 de noviembre

Aunque algunos marcan la fecha el 1 de agosto, la efeméride tiene mayor reconocimiento internacional en noviembre. El objetivo es visibilizar las consecuencias de una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres a nivel mundial. En muchos casos, se origina por la exposición a sustancias nocivas para el organismo, como el tabaco y otros agentes tóxicos.

neumonia, pulmon, cancer
Cifras oficiales señalan que en Argentina se producen 10 mil muertes al año por Cáncer de pulmón.

Cifras oficiales señalan que en Argentina se producen 10 mil muertes al año por Cáncer de pulmón.

A pesar de los avances médicos en su prevención y tratamiento, todavía se registra un alto número de diagnósticos, muchos de ellos en etapas avanzadas, lo que subraya la importancia de la detección temprana y la concientización.

Hoy existen tratamientos más eficaces, menos invasivos y más seguros. Sin embargo, para reducir el riesgo se recomienda evitar la exposición a gases tóxicos -como el humo del cigarillo-, mantener una alimentación equilibrada, practicar actividad física y reducir los niveles de estrés.

Qué es el cáncer de pulmón, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al cáncer de pulmón como una enfermedad que afecta a las células de los pulmones y que provoca un crecimiento descontrolado capaz de dañar tejidos y vías respiratorias.

En general, suele manifestarse de forma asintomática en sus primeras etapas. Cuando aparecen síntomas, los más frecuentes son dificultad para respirar, tos persistente, pérdida de peso marcada, entre otros.

Fuente: diainternacionalde.com

