Día del Niño: el comedor Horneritos hará la torta más grande de Mendoza

"Estamos a 15 días y aún no tenemos casi nada, pero con la esperanza puesta. Siempre digo que entre todos podemos hacer grandes cosas. El azúcar y la harina ya la conseguimos, pero falta el dulce de leche y la crema. Tenemos que conseguir el dinero aún", explicó Gabriela Carmona a Sitio Andino.

Consultada por Sitio Andino por la realidad de los niños, la encargada del comedor y merendero sostuvo que "es muy compleja", especialmente "por la situación económica que estamos viviendo como país".

"Hay niños que son muy felices y lógicamente no entienden la situación económica, pero hay otros que lo viven día a día. Vienen a pedir platos de comida, a veces incluso solos, porque no tienen ni mamá ni papá. No queremos complementar ese papel pero sí darles un poquito del amor que ellos se merecen", sostuvo.

En términos generales destacó que, al tener un aproximado de 2 mil personas por día que hacen fila para comer, "no pueden ponerles las pilas que se merecía la difusión para realizar la torta". "Estamos con el comedor colapsado".

La torta más grande de la provincia de Mendoza... ¿y del país?

En medio de la búsqueda de precios para poder realizar la torta, desde Horneritos consideran que "va a ser la más grande del país".

"El año pasado, con 750 kilos, fue una de las tortas más grandes del país. Este año la idea es hacerla de 2 toneladas, siempre con el objetivo de compartir y que sea totalmente gratis".

La torta se realizará en la Plaza Independencia, empezándola desde cero. Son 14 horas de trabajo, desde las 20 horas del día 16 de agosto hasta las 10.30 del 17 de agosto, que tiene que estar terminada para ser entregada. La temática de la misma es 'Todos juntos'.

"La municipalidad de Capital nos otorgó el lugar frente a la Legislatura. Varios me han llamado loca y me han dicho que no lo voy a poder hacer, pero es un gran desafío que queremos enfrentar para las familias que quizás van, comen un pedazo de torta y disfrutan el día", sostuvieron.

Pese a los esfuerzos, desde Horneritos explicaron que la semana pasada les hackearon Mercado Pago y perdieron más de $500.000. "Ahora comenzamos de cero", dijeron, por lo que acuden a la colaboración de los mendocinos.

