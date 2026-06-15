15 de junio de 2026
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Día del Libro en Argentina: por qué se celebra hoy, 15 de junio

Cada 15 de junio, se conmemora el Día del Libro en Argentina. Conoceé todos los detalles de esta efeméride.

Día del Libro en Argentina: por qué se celebra hoy, 15 de junio

Día del Libro en Argentina: por qué se celebra hoy, 15 de junio

 Por Juan Pablo Strappazzon

Cada 15 de junio, Argentina celebra el Día Nacional del Libro, una efeméride que pone en valor la importancia de la lectura y la literatura en la formación cultural de la sociedad. Los libros no solo representan una fuente inagotable de conocimiento, sino que también fomentan la imaginación, el pensamiento crítico y el entretenimiento.

Esta conmemoración tiene su origen en un hecho histórico ocurrido hace más de un siglo, que dio inicio a una tradición destinada a promover el hábito de la lectura en todo el país.

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Hoy es el Día del Libro en Argentina

Hoy es el Día del Libro en Argentina

El origen del Día Nacional del Libro

El origen de esta fecha se remonta al 15 de junio de 1908, cuando el Consejo Nacional de Mujeres realizó la entrega de premios de un concurso literario y estableció un festejo anual en honor al libro. Años más tarde, en 1924, el entonces presidente Marcelo T. de Alvear oficializó la celebración bajo el nombre de "Fiesta del Libro".

Posteriormente, en 1941, una resolución del Ministerio de Educación modificó la denominación por "Día del Libro", nombre con el que la efeméride se mantiene hasta la actualidad.

Cada año, bibliotecas populares, escuelas e instituciones culturales de todo el país organizan actividades y campañas para fomentar la lectura y destacar el papel fundamental que cumplen los libros en la educación y la cultura.

Además, junio también alberga otra fecha significativa para la literatura argentina: el Día del Escritor y la Escritora, que se celebra el 13 de junio en homenaje a Leopoldo Lugones, primer presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), nacido ese día de 1874.

Si estás interesado en conocer otras efemérides o eventos importantes que se conmemoran este 15 de junio, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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