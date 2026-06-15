Día del Libro en Argentina: por qué se celebra hoy, 15 de junio

Cada 15 de junio , Argentina celebra el Día Nacional del Libro , una efeméride que pone en valor la importancia de la lectura y la literatura en la formación cultural de la sociedad. Los libros no solo representan una fuente inagotable de conocimiento, sino que también fomentan la imaginación, el pensamiento crítico y el entretenimiento.

Esta conmemoración tiene su origen en un hecho histórico ocurrido hace más de un siglo, que dio inicio a una tradición destinada a promover el hábito de la lectura en todo el país.

El origen de esta fecha se remonta al 15 de junio de 1908 , cuando el Consejo Nacional de Mujeres realizó la entrega de premios de un concurso literario y estableció un festejo anual en honor al libro. Años más tarde, en 1924 , el entonces presidente Marcelo T. de Alvear oficializó la celebración bajo el nombre de "Fiesta del Libro" .

Posteriormente, en 1941, una resolución del Ministerio de Educación modificó la denominación por "Día del Libro", nombre con el que la efeméride se mantiene hasta la actualidad.

Cada año, bibliotecas populares, escuelas e instituciones culturales de todo el país organizan actividades y campañas para fomentar la lectura y destacar el papel fundamental que cumplen los libros en la educación y la cultura.

Además, junio también alberga otra fecha significativa para la literatura argentina: el Día del Escritor y la Escritora, que se celebra el 13 de junio en homenaje a Leopoldo Lugones, primer presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), nacido ese día de 1874.

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