Día del Donante Voluntario de Sangre: quiénes pueden donar y dónde

hemoterapia, donación de sangre, donar sangre.jpg "Es importante donar porque cualquiera de nosotros puede necesitar sangre en cualquier momento". Foto: Yemel Fil

Por qué es importante donar sangre en Mendoza

El objetivo es tener 20 mil donantes voluntarios por año en Mendoza. Sin embargo, la cantidad de personas que se acercan a los centros de hemoterapia sigue en caída. “Este año, estamos con mayor escasez. Lo que sucede es que durante la pandemia y post pandemia inmediata, disminuyeron las colectas porque no nos permitían, lógicamente, entrar a universidades, por ejemplo. Entonces, nos costó mucho en el 2022 y no ha sido fácil tampoco en el 2023”, comentó la profesional.

“En un intento de ser más gráfica: antes teníamos una colecta de 40, 50 donantes en Facultades de Ciencias de la Salud de la UNCuyo, y este año a veces no llegamos ni a 10. Entonces, si bien seguimos trabajando en las campañas y nos acercamos con las mismas promociones, el número de donantes ha disminuido mucho. Este es el motivo por el que hacemos un nuevo llamado a la solidaridad porque todas las personas podemos necesitar de la donación en algún momento. En ocasiones, hay hospitales que no te pueden operar porque no hay sangre. Siempre es bueno recordar que este acto altruista es para toda la sociedad y que en cualquier momento podemos necesitarlo y, con eso en mente, no retroceder”, sumó.

“Nosotros apuntamos a tener 100% de donantes voluntarios. Actualmente, estamos en un 40%, es decir, que todavía el 60% son donantes de reposición, esto quiere decir que vienen por algún familiar o porque se solicita sangre en los hospitales. El donante voluntario es aquel que se acerca de forma espontánea, solidaria, altruista, porque sabe la necesidad y quiere realizar un bien a la sociedad. Esto lo puede hacer de forma esporádica, una vez al año, una vez cada tres años. Por otra parte, también está el donante habitual que es cuando dona al menos dos veces en el año. Es a estos tipos de donantes (voluntario y habitual) a los que tenemos que aspirar”.

Requisitos: ¿todas las personas pueden donar sangre?

Alrededor de la donación de sangre existen algunos mitos. La dra. Civit se encargó de aclarar cuáles son los requisitos para poder ser donante de sangre.

“Hay varios mitos, uno es si las personas con tatuajes no pueden donar, esto no es real. Lo que sí hay que tener en cuenta es que tienen que haber transcurrido doce meses desde cualquier procedimiento invasivo, esto es, tatuajes, piercing, cirugías mayores. Este es el periodo de ventana en caso de que en el procedimiento, la persona haya tenido una situación de riesgo en la cual se pudo haber contagiado alguna de las enfermedades transmisibles por transfusión. Por eso, dejamos pasar doce meses”, explicó la profesional del CRH.

hemoterapia, donación de sangre, donar sangre.jpg El Centro Regional de Hemoterapia de Mendoza funciona de lunes a viernes, de 8 a 14:30 horas. Foto: Yemel Fil

“Después, diabéticos que son insulino dependientes no pueden realizar la donación, pero sí los diabéticos tipo 2; también nos preguntan mucho si las personas con hipotiroidismo pueden donar, la respuesta es sí: tienen que tomar la medicación habitual y venir a donar sangre, no hace falta suspender el tratamiento ni venir en ayunas, esto aplica para todos/as. Personas hipertensas también pueden donar sangre y, se les evalúa antes y después que tengan la presión normal en el momento de la donación. Tampoco deben dejar de tomar la medicación habitual”, sumó.

Cualquier persona sana, entre 16 años y 65 años, que pese más de 50 kg y goce de buen estado de salud. El tiempo que debe transcurrir entre cada donación debe ser mayor a 8 semanas, teniendo en cuenta que las mujeres pueden hacerlo hasta 3 veces por año y los hombres hasta 4.

El tiempo que debe transcurrir entre cada donación debe ser mayor a 8 semanas, teniendo en cuenta que Una donación de sangre puede salvar hasta cuatro vidas porque luego de la extracción, la sangre es dividida en sus tres componentes principales: glóbulos rojos, plasma y plaquetas, que se transfundirán a cada enfermo en función de sus necesidades.

porque luego de la extracción, la sangre es dividida en sus tres componentes principales: glóbulos rojos, plasma y plaquetas, que se transfundirán a cada enfermo en función de sus necesidades. No pueden donar sangre aquellas personas que hayan padecido o padezcan enfermedades graves como pacientes oncológicos, con anemias severas, transplantados, con infartos o alguna cardiopatía.

Dónde donar sangre en Mendoza

Pueden hacerlo en el Centro Regional de Hemoterapia de Mendoza, de lunes a viernes, de 8 a 14:30 horas, o en el Hospital Público más cercano a tu domicilio.

Más info

Ante cualquier duda, se puede consultar a las redes sociales del Centro Regional de Hemoterapia de Mendoza