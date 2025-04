Día del Animal: ¿Cómo cuidar el bienestar de las mascotas?

Lopresti recomendó adoptar mascotas y no comprar. " La mayoría de los animales que hemos rescatado son de raza que han sido descartados de criaderos, de dueños irresponsables que se mudaron y los abandonaron, etcétera. Si van a comprar, tengan en cuenta las patologías que pueden tener a futuro esos animales, porque suelen tener muchísimas enfermedades", explicó.

Otro de los puntos que destacó, es que las mascotas no deben estar solas en la calle. " Tienen que estar siempre con supervisión. Es súper importante, ya sea perro o gato, que tengan collar y chapita identificadora . De diez animales que se pierden, nueve vuelven si tienen chapita . No es necesario que tengan un collar y una identificación de lujo, puede ser un pedazo de tela con un cartón que tenga un número de teléfono o la dirección", detalló.

Sobre los gatos, Lopresti indicó que no deben estar sueltos. "Hay que romper el mito de que los gatos pueden ir al techo, cruzar la calle o andar por la medianera. Si se relaciona con otros gatos que no conocemos, tiende a tener más enfermedades virales y menos calidad de vida", explicó.

La voluntaria aclaró que no es importante el tamaño de la vivienda y no es un impedimento para adoptar. "Si tenés la responsabilidad de sacarlo a sociabilizar o a relacionarse dos veces al día o una vez de noche, el perro va a estar de diez porque va a agotar energía", dijo.

Lopresti destacó la importancia de la castración dado que no solamente controla la natalidad, sino también la buena salud de la mascota. A su vez, resaltó que difundir y colaborar con las organizaciones proteccionistas es una forma de ayudar a los animales, así sea compartiendo una búsqueda o acción a través de las redes sociales.

"Todos los que estamos en el tema de la ayuda de los animales en situaciones de vulnerabilidad estamos solos, se hace todo el trabajo a pulmón, mediante rifas o la colaboración de la gente", expresó.

¿Cómo denunciar maltrato animal?

La voluntaria indicó que si se conocen casos de maltrato animal se puede realizar la denuncia "en la fiscalía más cercana o de manera online".

"La denuncia no va a ser anónima, te tenés que comprometer. Si no lo hacés y seguís viendo que están maltratando a un animal, terminás siendo cómplice", manifestó.

Además, explicó que el maltrato no es solo gritarle al animal o pegarle. "Es que no le brinden la atención veterinaria necesaria, que tengan un perro enfermo o durmiendo en la puerta de la casa con un pedazo de sábana cuando hacen 0 grados de temperatura y está cayendo agua nieve. También no darle agua, comida o tenerlo encadenado", ejemplificó.