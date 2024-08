Día del Abogado: "Cuando se trata de Derecho, la realidad es negra o es blanca".

Con total honestidad, me gustaban varias carreras: medicina, deporte, y abogacía. Tenía esa duda de qué hacer, especializarme en qué realmente, al final, me decidí por Abogacía porque era una carrera que me gustaba, me atraía, me gustó aún más cuando la empecé a estudiar en profundidad.

La Abogacía es perfecta, incluso me animo a decir que me gusta más estudiarla que ejercerla: el Derecho es casi matemático, pero quienes administran el Derecho (jueces, abogados) lo desvirtúan en la práctica (algunas veces, otras no tanto). Esto de que la realidad es blanca y/o negra, cuando se trata de Derecho, es negra o es blanca, no hay varias realidades.

Sinceramente, quienes redactan las leyes, como políticos, legisladores, normalmente tienen una tonalidad de conveniencia a la hora de redactarlas, cuando en realidad sería ideal hacerlo desde una puesta en práctica o aplicación general, sin fisuras, sin fallas, sin violentar otras leyes. ¿Imaginate enfrentarse día a día con leyes que confrontan contra otras, cursando la contradicción permanente?

Es por ello que quise estudiar Abogacía y ejercerla, porque a medida que la iba entendiendo, me iba relacionando con el ámbito, las personas o clientes que se iban presentando caso a caso, al conocerlas, conocer sus historias de vida me impulsó a investigar, a buscar una salida para poder resolver sus situaciones, a diseñar una estrategia para defender a cada uno.

Puntualmente, eso hizo que eligiera (y aún lo hago) esta vocación que me seduce día a día.

¿Cuál es tu actividad actual?

Me dedico al derecho penal, en mi propio estudio jurídico situado en Barrio Bombal de Godoy Cruz, Mendoza. Tengo la fortuna de contar con un socio, también abogado, el Dr. Mazzalomo, quienes trabajamos junto a tres escribanos más en el equipo y una persona especialista en la aplicación de IA basada en jurisprudencia.

Nos dedicamos al Derecho Penal, de Familia, de Daños y Perjuicios.

En el último tiempo, hemos sumado una abogada idónea en Derecho Laboral. Mayoritariamente las gestiones tienen foco en sucesiones, divorcios y fideicomisos.

Carlos Ferrer es Abogado y Presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza y ha sabido vincularse con ambos campos de forma hábil e inteligente. Entonces, le preguntamos:

¿Cuándo descubriste y te interesaste en la industria de la minería?

De plano, la escala de la rentabilidad y que sea una actividad lícita, fueron factores sumamente determinantes para que comience a dedicarme a ello. Una tarea que abarca extensivamente hasta diez aristas distintas a las cuales prestarle servicios, gigantesca, una actividad que es la que más servicios toma comparado con otras industrias.

Estratégicamente, con la llegada de Potasio Río Colorado, decidimos armar una Cámara de Empresarios Mineros, básicamente porque era una minera a gran escala y los empresarios disponibles claramente existían en menor escala.

¡Imaginate que Andesmar era una de las empresas que quería hacer negocios con el potasio y no le atendían el teléfono! Tuvo que insertarse en la Cámara de Servicios Mineros que no existía, la creamos con varios empresarios, se me ofreció ser el Presidente de dicha cámara en ese momento porque se iba a presentar una inversión de gran envergadura en la provincia con respecto a la industria mencionada.

En aquel momento comenzamos con mucha potencia, éramos 150 miembros, eso vino con la famosa “fiebre del oro” que lógicamente, luego mostró otros intereses. Se inició la transacción comercial con Potasio Río Colorado, Brasil y Buenos Aires logrando 30 contratos y luego, por público conocimiento, tuvo una caída estrepitosa.

Sin embargo, a pesar de esa caída, no me di por vencido, continué poniéndole empeño, fortificando la cámara con energía, coacheando equipos, dando charlas en Universidades, disertando en diferentes entes, foros privados, que necesitaban ser culturizados o motivados sobre este tema tan apasionante que cada vez abarca y enamora a rangos etarios de edades menores. Tal es mi pasión que formo parte de la Comisión de Derechos Mineros de Colegio de Abogados.

¿Quiénes te acompañan en esta actividad?

Me acompañan empresarios con la impronta de acompañar PYMES o grandes PYMES hacia la empresa minera explotadora o exploradora, facilitando las conexiones entre ambas partes. Es una gremial empresarial, aunando esfuerzos, potenciando el poder de fuego o poder de negociación de las empresas juntas, desde sentarnos a negociar con los gerentes de abastecimiento hasta lograr un cierre de negociación exitoso con los altos mandos, llámese directorio en todo su esplendor.

Me acompañan entes privados, debo decir: los verdaderos valientes. Les llamo valientes porque se animan a todo, a invertir sin medir tanto el éxito asegurado, los que tienen ganas de hacer, de gestionar, de crecer.

El Estado, considero, no debería estar en la industria minera, porque claramente las absorciones monetarias más gruesas vienen por ese canal y son más de índole personal que empresarial. Aún así, nosotros seguimos firmes, hemos vuelto a sumar más adeptos a la cámara, generamos charlas con personas influyentes en el tema convocando a todos los interesados a poder generar debates, aprender sobre la temática y a ser parte.

Estamos rodeados de empresarios, cada vez más. Vamos a darle contenido a sesiones de capacitación. Hemos hecho convenios de asociación recíproca con asociaciones de perforadores, laboratorios mineros, entre otros detalles.

Tenemos una comisión directiva, manejada por Jesica Manduca, la gerente a cargo, quien motoriza y cohesiona las tareas necesarias para que, en conjunto, podamos darle permanencia y gestión con resultados positivos a esta cámara.

La minería, ¿es el futuro?

Carlos, ¿por qué crees que la minería es el futuro?

Porque levanta los estándares económicos de la gente, genera mucha expansión donde los proyectos se instalan, esto significa que generan trabajo a su alrededor para todos los habitantes. Los estándares son altísimos, una persona que maneja una máquina en una mina hoy puede ganar $4.000.000, un perforista $10.000.000, con obra social, con entrenamientos, generando cultura y bienestar general.

La cuestión es cuando se mete el Estado, porque todos los empresarios internacionales (Australia, Mongolia, Rusia, etc) huyen cuando saben que el Estado mete la mano. Creo que el Estado sólo debería garantizar marcos para que los particulares y los privados sean los que generen la riqueza.

La industria minera garantiza un trabajo seguro, fijo, permanente, una persona puede hasta jubilarse trabajando para un proyecto minero.

Se ha bastardeado mucho la industria disfrazándola con la tónica de no permitir una supuesta contaminación del agua, lo cual, debo admitir es una falacia total. La minería en una provincia consume un 1% de agua potable, y de hecho el agua se recicla y purifica en un circuito cerrado.

Si tuvieras que aconsejar a una persona que está por estudiar la carrera, ¿qué le dirías?

Si les apasiona, que lo hagan. Lo que no recomiendo es que lo piensen como una fuente de dinero enorme, eso ha quedado bastante denostado con más de 15.000 abogados matriculados en Mendoza. Buscar aristas combinando la carrera con instancias del mundo digital que no para de crecer (y no va a parar), también desarrollarse en temáticas del mundo bitcoin o monedas virtuales, puede ser una buena opción.

