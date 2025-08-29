Efemérides

Día del Abogado en Argentina: origen y por qué se celebra hoy, 29 de agosto

Cada 29 de agosto, en Argentina celebra el Día del Abogado y la Abogada. Conocé los orígenes de la efeméride en la nota.

Día del Abogado en Argentina: origen y por qué se celebra hoy, 29 de agosto

Día del Abogado en Argentina: origen y por qué se celebra hoy, 29 de agosto

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 29 de agosto se celebra el Día del Abogado y la Abogada en Argentina. Como cada año, esta efeméride no solo busca resaltar la labor de los profesionales del derecho y las leyes, sino también conmemorar el 215° aniversario del nacimiento del prócer argentino Juan Bautista Alberdi.

Cuándo se estableció el Día del Abogado en Argentina

El Día del Abogado fue establecido en 1958 por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) en homenaje a Juan Bautista Alberdi, nacido el 29 de agosto de 1810 en la provincia de Tucumán. La celebración comenzó ese mismo año bajo la presidencia de Arturo Frondizi.

Lee además
El abogado Alfredo Beltramone representará a Fernando Roldán.
Denuncia en General Alvear

Un abogado asumirá la defensa de Fernando Roldán tras denunciar humillaciones en una finca
Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios  suspenden varias actividades.
Temporal

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios suspenden varias actividades

Alberdi fue autor de Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, un texto considerado fuente de la Constitución Nacional de 1853.

Juan Bautista Alberdi
Día del Abogado en Argentina, en memoria al nacimiento de Juan Bautista Alberdi.

Día del Abogado en Argentina, en memoria al nacimiento de Juan Bautista Alberdi.

Por otra parte, el 3 de febrero se celebra el Día Internacional del Abogado, con el objetivo de reconocer la labor de hombres y mujeres del derecho que trabajan por un mundo más justo.

Se busca destacar la importancia de los abogados en la defensa jurídica de las personas, la tramitación de procesos judiciales y administrativos, así como la mediación en negociaciones y resolución de conflictos laborales, entre otras competencias.

Cuáles son las ramas del Derecho

  • Derecho Administrativo: regula el funcionamiento del Estado y la relación entre sus distintos órganos administrativos.
  • Derecho Constitucional: analiza las leyes fundamentales que definen un Estado.
  • Derecho Penal: comprende las normas que regulan las conductas punibles de las personas.
  • Derecho Procesal: regula la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, así como la actuación de quienes intervienen en los procesos judiciales.
  • Derecho Laboral: se refiere a las relaciones entre empleadores y empleados, sus derechos y deberes, y la protección de los trabajadores.
  • Derecho Tributario: regula la relación jurídico-tributaria entre la administración y los contribuyentes.
  • Derecho Civil: regula las relaciones entre personas naturales o jurídicas, incluyendo patrimonio, familia y sucesiones.
  • Derecho Mercantil o Comercial: regula los actos comerciales, mercantiles y financieros entre personas naturales o jurídicas.
Temas
Seguí leyendo

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

Por qué el 29 de agosto se conmemora el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares

La DGE tomó una decisión clave sobre las materias previas que pueden tener los estudiantes de secundaria

Hoy se celebra el Día del Gamer: conocé el origen y significado de este 29 de agosto

Día Nacional del Árbol: por qué se celebra hoy, 29 de agosto

Crédito Argentino traslada su sucursal y sigue apostando a una mejor atención

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 29 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 29 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile.
Alta Montaña

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

Las Más Leídas

Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos
COMERCIO ELECTRÓNICO

Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile.
Alta Montaña

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

El fiscal de San Rafael, Iván Ábalos, decidió hoy la imputación contra Yamil Yunes
Investigación

La decisión de la justicia con el acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael

La víctima intentaba cruzar la calzada de sur a norte y fue atropellada
Tragedia

Accidente vial en Luján de Cuyo: una mujer murió tras ser atropellada por un auto

El proyecto del Gobierno de Mendoza que busca modificar el Estatuto del Empleado Público.
Legislatura

Qué dice el proyecto del Gobierno de Mendoza que busca modificar el Estatuto del Empleado Público

Te Puede Interesar

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios  suspenden varias actividades.
Temporal

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios suspenden varias actividades

Por Natalia Mantineo
La DGE tomó una decisión clave sobre las materias previas que pueden tener los estudiantes de secundaria.
Educación

La DGE tomó una decisión clave sobre las materias previas que pueden tener los estudiantes de secundaria

Por Cecilia Zabala
El Central confirma el retroceso de inversiones extranjeras directas en Argentina
Los capitales se van

El Central confirma el retroceso de inversiones extranjeras directas en Argentina

Por Marcelo López Álvarez