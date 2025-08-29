Día del Abogado en Argentina: origen y por qué se celebra hoy, 29 de agosto

Cada 29 de agosto se celebra el Día del Abogado y la Abogada en Argentina. Como cada año, esta efeméride no solo busca resaltar la labor de los profesionales del derecho y las leyes, sino también conmemorar el 215° aniversario del nacimiento del prócer argentino Juan Bautista Alberdi.

Cuándo se estableció el Día del Abogado en Argentina El Día del Abogado fue establecido en 1958 por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) en homenaje a Juan Bautista Alberdi, nacido el 29 de agosto de 1810 en la provincia de Tucumán. La celebración comenzó ese mismo año bajo la presidencia de Arturo Frondizi.

Alberdi fue autor de Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, un texto considerado fuente de la Constitución Nacional de 1853.

Juan Bautista Alberdi Día del Abogado en Argentina, en memoria al nacimiento de Juan Bautista Alberdi. Foto: Casa Rosada Por otra parte, el 3 de febrero se celebra el Día Internacional del Abogado, con el objetivo de reconocer la labor de hombres y mujeres del derecho que trabajan por un mundo más justo.

Se busca destacar la importancia de los abogados en la defensa jurídica de las personas, la tramitación de procesos judiciales y administrativos, así como la mediación en negociaciones y resolución de conflictos laborales, entre otras competencias. Cuáles son las ramas del Derecho Derecho Administrativo: regula el funcionamiento del Estado y la relación entre sus distintos órganos administrativos.

regula el funcionamiento del Estado y la relación entre sus distintos órganos administrativos. Derecho Constitucional: analiza las leyes fundamentales que definen un Estado.

analiza las leyes fundamentales que definen un Estado. Derecho Penal: comprende las normas que regulan las conductas punibles de las personas.

comprende las normas que regulan las conductas punibles de las personas. Derecho Procesal: regula la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, así como la actuación de quienes intervienen en los procesos judiciales.

regula la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, así como la actuación de quienes intervienen en los procesos judiciales. Derecho Laboral: se refiere a las relaciones entre empleadores y empleados, sus derechos y deberes, y la protección de los trabajadores.

se refiere a las relaciones entre empleadores y empleados, sus derechos y deberes, y la protección de los trabajadores. Derecho Tributario: regula la relación jurídico-tributaria entre la administración y los contribuyentes.

regula la relación jurídico-tributaria entre la administración y los contribuyentes. Derecho Civil: regula las relaciones entre personas naturales o jurídicas, incluyendo patrimonio, familia y sucesiones.

regula las relaciones entre personas naturales o jurídicas, incluyendo patrimonio, familia y sucesiones. Derecho Mercantil o Comercial: regula los actos comerciales, mercantiles y financieros entre personas naturales o jurídicas.

