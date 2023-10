Detienen a un "chamán" acusado de intentar raptar a un niño 

Las autoridades actuaron de inmediato, ya que este tipo de incidentes no es común en la jurisdicción. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado, ya que el niño finalmente comunicó a su madre que no había existido un automóvil, sino que un hombre lo había amenazado para que mintiera al respecto. El comisario Condori señaló: "Inmediatamente activamos la investigación, ya que no es habitual en nuestra jurisdicción. Posteriormente la mamá del menor nos hace saber que él le había manifestado que no había existido el automóvil, pero que una persona del sexo masculino lo había amenazado para que él dijera eso."