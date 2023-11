Desde la DAIA advirtieron que Hamás podría atacar incluso en Argentina

Advirtió que se trata de un riesgo que "siempre" existe y evaluó que la Argentina presenta "dos o tres cuestiones de vulnerabilidad muy jorobadas; primero que las fronteras no están bien cuidadas , como de costumbre". "Fue fácil entrar (al país), sigue siendo fácil entrar; fue fácil salir, por qué no va a ser fácil salir ahora", añadió, en referencia a los autores de los atentados cometidos en la década de 1990.

Además, expresó su preocupación por el memorando acordado recientemente entre Bolivia e Irán y que incluye, según dijo, un pedido de ayuda de parte del país sudamericano a la nación islámica para que proteja sus fronteras. "Si tenemos a los iraníes en la frontera de Bolivia con la Argentina con el antecedente de los dos atentados y... es un problema", enfatizó. "Sobre todo porque quien ataca sabe que en la Argentina quien las hace no las paga", expresó Cohen.

Por otra parte, el vicepresidente primero de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) reclamó "acciones concretas" al Gobierno para liberar a los 21 rehenes argentinos que permanecen en manos de Hamás, tras el ataque del mes pasado de esa organización islámica a Israel. "Esperamos respuestas" de parte de la Casa Rosada, subrayó, tras un petitorio con 58.000 firmas entregado la semana a pasada al presidente Alberto Fernández en una reunión.

"Hasta el día de hoy no hay un solo rehén de los argentinos liberado, pienso que hay mucho más para hacer que no se ha hecho hasta ahora", manifestó. "Necesitamos acciones concretas más allá de las palabras", dijo Cohen en su charla con esta agencia en oficinas de la DAIA.

"La criatura más chiquita que está de rehén es argentina, este domingo pasado cumplió 10 meses. Es decir, hace un mes que esa criatura no tiene papá ni mamá y no hubo ni siquiera un atisbo de liberar a ese bebé", remarcó Cohen. "La criatura más chiquita que está de rehén es argentina, este domingo pasado cumplió 10 meses. Es decir, hace un mes que esa criatura no tiene papá ni mamá y no hubo ni siquiera un atisbo de liberar a ese bebé", remarcó Cohen.

gaza Ayuda a la Franja de Gaza cuyos ciudadanos permanecían sin insumos vitales.

