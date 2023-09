Denuncian a Alejandro "Pollo" Cerviño por abuso sexual

Cinthia García, en un valiente testimonio, expresó su dolor y la lucha que ha sostenido durante años para lograr justicia. Ha recabado pruebas de diversos terapeutas y profesionales médicos que respaldan la denuncia. “Cuando noté algo raro, lo hablé con el papá, que éramos pareja en ese momento y le dije que me parecía que le estaba pasando algo. El me respondió que no. Lo empecé a llevar a una psicóloga, a hablar al colegio. No sabía qué le pasaba, me daba cuenta que había algo pero no sabía que. Y cuando descubrí lo que era y tuve la confirmación de una terapeuta, ahí hice la denuncia”, detalló la madre del menor. Sin embargo, señala que a pesar de las evidencias contundentes, Cerviño aún no ha sido detenido.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000./C5N y Caras.