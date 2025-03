De Santiago de Chile a Mendoza: la historia de un deportista que se animó y pedaleó más de 300 km

Al respecto, justificó que en parte llevó adelante este desafío deportivo por el gusto que tiene hacia el deporte y la naturaleza en general . " Me encanta estar en el medio ambiente y lo disfruto mucho . Y por eso mismo, me gusta mucho hacer paseos como este , en el que si es que veo un lugar lindo para almorzar, almuerzo, disfruto y después sigo pedaleando ".

Si bien un recorrido en auto ofrece mayor seguridad y rapidez para llegar a destino, en realidad Mena consideró que uno deja de lado la posibilidad de conocer nuevos lugares: "Caminando a pie, trotando es demasiado lento y demasiado desgastante, entonces uno no alcanza a recorrer largas distancias, pero en bicicleta encuentro que es la velocidad perfecta. Que suele ser alrededor de 20 km por hora, depende de la ruta, pero voy mirando cada una de las curvas, de los puentes, de los túneles, las montañas".

Vicenllanos (1 de 11).jpg Foto: Vicenllanos

El deporte como un estilo de vida

Sobre su vida como deportista, Benjamín explicó que tuvo sus primeros pasos con la bicicleta a los 5 años y, hoy con 27, logró practicar en las diferentes modalidades de la disciplina: "Desde hace más o menos 11 años que disfruto mucho de la bicicleta y no solamente entreno, sino que siempre que tengo un tiempo libre y alcanzo, salgo a pedalear. Si tengo una hora, salgo a pedalear y creo que esa constancia durante este tiempo es lo que más me ayudó para este proyecto".

En línea con esto, estos dichos, detalló la clave fundamental que hizo posible completar el largo recorrido de una noche y un día. "Mi entrenamiento específico, fue focalizarme más o menos por el último mes en llegar con las piernas y la mente lo mejor posible para este desafío".

recorrido bejamin.PNG

No es algo que yo preparé por 6 meses, sino que yo trato de pedalear lo más posible, pero siempre disfrutando de la bicicleta. No es algo que yo preparé por 6 meses, sino que yo trato de pedalear lo más posible, pero siempre disfrutando de la bicicleta.

Con una salida que empezó en la noche del sábado 8 de marzo y terminó a la siguiente noche del domingo, afirmó que tanto su mente como su físico fueron importantes durante el recorrido: "Cuando me preguntan cosas como, por ejemplo, ¿Cuánto lo preparaste? Yo no podría hacer eso ni en broma porque es demasiado esfuerzo físico. Pienso que en realidad lo que más exige es la cabeza".

Te podría interesar: Fin de semana largo: consejos para viajar por el Paso los Libertadores de Chile a Mendoza

A modo de ejemplo, al llegar a Uspallata y con 100 kilómetros aún más por delante, el cansancio se apoderó de él y lo diferenció de la fatiga muscular, porque todo se encontraba en la voluntad de su mente. "Es de las pocas veces en las que yo he dicho como, "creo que no voy a poder hacer esto". Se me pasó por la mente, "voy a tener que dormir en Uspallata, no tengo nada, pero yo duermo por acá y me levanto mañana y llego a Mendoza y me regreso".

Benjamín Mena.jpeg Foto: Benjamin Mena

Esta travesía es de las cosas más duras que he hecho para la cabeza. Esta travesía es de las cosas más duras que he hecho para la cabeza.

Con un proyecto a futuro, pero en revisión

Para terminar, Mena afirmó que si bien cuenta proyectos similares relacionados con la bicicleta y la montaña, aún no revelados, detalló que la idea es que sean registrados de forma audiovisual: "Al final, mi idea es siempre registrar esto de manera audiovisual. Más que un proyecto específico (...) la idea es seguir con estos proyectos y seguir registrándolos para que la mayor cantidad de gente los vea y al final se puede hacer cara a lo a muchos nos gusta el deporte y el medioambiente en general".