28 de enero de 2026
Sitio Andino
Calendario de feriados 2026

¿Cuándo es Semana Santa 2026? Las fechas confirmadas y cómo cae el fin de semana largo

Conocé los días de Semana Santa 2026 para organizar tus días de turismo. Consultá el calendario oficial de feriados nacionales y planificá tu viaje.

 Por Analía Martín

Aunque parece lejano, lo cierto es que Semana Santa 2026 está a sólo 11 semanas. Si sos de los que les gusta planificar el ocio, ya podés hacerlo porque el calendario nacional ya tiene confirmada la fecha de este fin de semana extralargo 2026. Son 4 días ideales para recorrer los paisajes mendocinos o viajar por el país.

Las fechas de Semana Santa 2026

La celebración de la Pascua en 2026 presenta una particularidad en el calendario argentino debido a la coincidencia con otros feriados nacionales. Según lo establecido, el Jueves Santo caerá el 2 de abril. Esta fecha es doblemente significativa, ya que también se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, lo que refuerza el carácter de descanso de esa jornada. Por su parte, el Viernes Santo, que es feriado inamovible, será el 3 de abril.

Calvario Carrodilla, vía crucis, semana santa 2025

De esta manera, el cronograma de los días santos queda conformado de la siguiente forma:

  • Domingo de Ramos: 29 de marzo.
  • Jueves Santo: 2 de abril (Día no laborable y feriado por Malvinas).
  • Viernes Santo: 3 de abril (Feriado nacional).
  • Sábado de Gloria: 4 de abril.
  • Domingo de Resurrección: 5 de abril.

Esta estructura genera un fin de semana largo de cuatro días que comenzará el jueves y terminará con el domingo de Pascua. Para los trabajadores de la administración pública y el sector bancario, el jueves funcionará como día no laborable, mientras que el viernes la actividad será nula en todo el territorio nacional debido al feriado obligatorio.

Mendoza y el impacto en el turismo

Mendoza se prepara para ser uno de los destinos más elegidos de la región durante este receso. El turismo receptivo proyecta niveles de ocupación muy altos, especialmente en los Caminos del Vino y los destinos de montaña como Potrerillos y San Rafael. Las autoridades locales ya trabajan en una agenda cultural y religiosa que incluya el tradicional Vía Crucis y ferias gastronómicas con productos típicos de la temporada.

Para los mendocinos que planean viajar fuera de la provincia, es fundamental realizar las reservas con antelación. La coincidencia del 2 de abril con el inicio de la conmemoración religiosa asegura una demanda masiva en pasajes y hotelería. Asimismo, se espera un intenso movimiento en el Paso Cristo Redentor por parte de aquellos que decidan cruzar a Chile para aprovechar el "finde" largo.

