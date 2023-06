Cuando el sueldo no alcanza: la difícil situación de los trabajadores en Mendoza

El trabajo coordinado por María Albina Pol muestra que "después de dos años de iniciada la pandemia del COVID-19, cuyos efectos profundizaron la crisis precedente (2018-2019), la economía del país experimentó un crecimiento ininterrumpido que dinamizó las principales variables del mercado de trabajo. Esta reactivación económica se vio reflejada en el nivel de actividad que en 2022 se ubicó en cifras similares a los picos registrados en 2015 y 2017".

"Esta recuperación tuvo también un impacto positivo en el empleo registrado, que transitó otro año de expansión con un incremento de 4,9% para el conjunto del país respecto de 2021", sin embargo, este ciclo de crecimiento no estuvo acompañado por un derrame de bienestar en la población, "sino por un empeoramiento de sus condiciones de vida".

Este deterioro social se manifestó en un estancamiento de los niveles de pobreza en torno al 40%, como consecuencia de un agravamiento de la crisis de ingresos de la población impulsada por un contexto de alta inflación y de un deterioro de las condiciones laborales reflejado en el aumento de la tasa de informalidad.

Según el informe, en 2022 mostró "un comportamiento positivo de las clásicas tasas del mercado de trabajo y por el otro, un deterioro de las condiciones laborales". "En relación con las condiciones laborales, se observa en el último año un deterioro en la calidad del empleo. La tasa de informalidad registró un aumento de 4 puntos porcentuales y alcanzó casi al 37% de los/as asalariados/as, la cifra más alta desde, por lo menos, 2016. Este indicador explicaría en parte, por qué, a pesar de la expansión del empleo y el descenso del desempleo, la pobreza se mantiene en niveles elevados dado que el no registro de los/as trabajadores/as en la seguridad social supone la percepción de ingresos relativamente más bajos".

Además, la reducción en la participación de los/as asalariados/as en el ingreso, que había comenzado durante la gestión de Cambiemos (del 51,8% en 2016 al 46,2% en 2019), se intensificó en el gobierno del Frente de Todos (43,9% en los tres primeros trimestres de 2022) (Manzanelli y Garriga, 2023).

Por otra parte, la expansión del empleo registrado estuvo explicada en gran medida por la incorporación de monotributistas e inscriptos en el monotributo social, modalidades de trabajo con un acceso más restringido a los derechos laborales y a la seguridad social.

Además, señala que "tanto la crisis impulsada por la pandemia como la posterior recuperación tuvieron efectos disímiles en los distintos grupos de trabajadores/as, siendo las mujeres y los/as jóvenes las franjas más perjudicadas dentro del mercado laboral". "En Argentina, durante 2022, las mujeres registraron la tasa de actividad más alta de los últimos 20 años al ubicarse por encima del 50%... la brecha de género se achicó (pasó de 0,71 a 0,7313). Este comportamiento, si bien es significativo porque implica una mayor incorporación de las mujeres a la actividad laboral, da cuenta de una mayor presión sobre la fuerza de trabajo femenina para suplir la caída en los ingresos de los hogares en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo de los salarios".

"Durante los últimos tres años, el empleo registrado privado, creció en 74 mil trabajadores/as impulsado por la reactivación económica postpandemia. No obstante, este incremento solo alcanzó para recuperar algo más de la mitad del empleo perdido durante el período 2015-2019 (-136 mil trabajadores/as)", agrega.

La situación en la Provincia de Mendoza

El escrito destaca que "el mercado de trabajo mostró en 2022 tendencias similares a lo observado a nivel nacional", a saber: en el Gran Mendoza la tasa de empleo aumentó 1,2 puntos porcentuales (17 mil ocupados/as nuevos/as) y el desempleo disminuyó 2,4 puntos porcentuales(-12 mil desocupados/as), mientras que la tasa de actividad mantuvo valores cercanos al 50%, 3%. por encima del total nacional".

No obstante, estas dinámicas no revirtieron la grave situación social por la que atraviesan más de 4 de cada 10 mendocinos/as.

En el segundo semestre de 2022, la pobreza alcanzó en el Gran Mendoza al 41,7% de las personas, lo que, si bien significó una baja de 2,9%. respecto del mismo semestre del año anterior, "se ubicó en valores muy altos y se mantuvo por encima del promedio nacional", sostiene.

"A pesar de la mejora en los principales indicadores, el mercado de trabajo del Gran Mendoza experimentó un aumento de la ocupación demandante (1,7 p.p.), es decir, que más de un cuarto de los/as ocupados/as buscaban activamente otro empleo (136 mil ocupados/as). En lo que respecta a la tasa de informalidad, se registró el valor más alto del último tiempo: 44,8% de asalariados/as eran informales hacia fines de 2022 en Gran Mendoza. El promedio para el último año fue de 42,2%, cifra que se ubica por encima del valor nacional y de los niveles previos a la pandemia".

Esto señala que, dado el escaso dinamismo de la economía, persisten en Mendoza graves dificultades para crear empleos de calidad.

Durante 2022, el mercado de trabajo de Gran Mendoza mostró indicadores favorables, destaca el trabajo de los investigadores de la UNCuyo, y rsalta que la tasa de empleo aumentó en promedio 1,2%. (17 mil ocupados/as nuevos/as respecto del año anterior) mientras que el desempleo disminuyó 2,4%. (-12 mil desocupados/as). De este modo, impulsada por la creación de empleos, la tasa de desocupación se ubicó por debajo del nivel alcanzado en el período previo a la pandemia. En el cuarto trimestre de 2022, la desocupación fue de 4,3%, cifra que no se registraba desde el primer trimestre de 2018.

No obstante, estas dinámicas no revirtieron la grave situación social por la que atraviesan más de 4 de cada 10 mendocinos/as, que viven bajo la línea de pobreza.

"Por su parte, la tasa de actividad se mantuvo en torno al 50%, lo que ubica al Gran Mendoza 3% por encima del total nacional. Estos mayores niveles de participación laboral en el principal aglomerado de la provincia se relacionan con la fuerte presión sobre el mercado de trabajo resultado del deterioro de los ingresos de los hogares, aunque, en 2022, el mercado laboral pudo descomprimir a través de la expansión de la tasa de empleo", agrega.

Y concluye: "A pesar de la mejora en los principales indicadores, el mercado de trabajo del Gran Mendoza experimentó un aumento de la ocupación demandante (1,7%), lo que significa que más de un cuarto de los/as ocupados/as buscaban activamente otro empleo (136 mil ocupados/as). En el caso de la subocupación demandante, este indicador se mantuvo prácticamente invariable, por lo que el incremento en la ocupación demandante estuvo dado por personas que trabajan más de 35 horas semanales. Este indicador estaría reflejando la pérdida del poder adquisitivo del salario y, por tanto, la búsqueda de mayores remuneraciones. Además, los niveles de ocupación demandante del Gran Mendoza se ubicaron muy por encima del promedio nacional que fue de 15,8% en 2022".

Mirá el informe completo: