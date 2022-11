¿Cuáles son los signos más manipuladores?

Tauro tiende a ser terco y puede ver la manipulación como una forma de obtener lo que quiere de las personas. Como no le gusta ceder, sino que prefiere mantener la seguridad de algunas relaciones, inducirá comportamientos y pensamientos planeando grandes discusiones. Este signo también tiende a usar el miedo a los demás para soportar inseguridades y convertirse en un asesor especial que ayuda con las elecciones.

GÉMINIS

Se basan en el poder conversacional, utilizan hasta el último recurso para ser elegidos. Géminis busca con sus palabras manipular a nivel individual y colectivo, se trata de un signo del zodiaco que no le gusta que le digan lo que debe hacer, pero sí disfruta controlar a quien se le antoje. Vende sus ideas, le da una nueva perspectiva a cada situación y sabe muy bien que debe arriesgarse para conseguirlo todo.

CÁNCER

Aunque no se crea, cáncer es muy manipulador, sin embargo, lo hace de forma diferente a la de los demás. Recordemos que las personas de signo cáncer son muy emocionales y sentimentales, por lo que muchas veces terminan siendo víctimas de sus propias emociones. Cáncer tienden a ser volátil, puede pasar de estar enfadado a rebosar de felicidad en pocos minutos. Por eso siempre necesitan de personas tolerantes y comprensivas en su entorno para manipularlas como quieren.

LEO

Leo es una persona muy pasional, temperamental, fogosa y decidida, pero cuando se trata de hacer una buena jugada maestra. Leo sabe dónde ir, lo qué hacer, cómo seguir y la manera perfecta de manipulación para que nadie sospeche y para que al final de todo se salga con la suya. ¿En definitiva? Que Leo quedará siempre por encima aunque tú seas un genio, aunque tus comentarios sarcásticos sean los mejores, queda muy encima sin hacer ningún tipo de sobreesfuerzo.

VIRGO

Virgo, pudiendo ser de los más manipuladores, no lo es a pesar de tener como regente al planeta Mercurio, que al igual que a Géminis le otorga el don de la inteligencia. Y esa sabiduría le permitiría manipular tu mente si quisiese, pero Virgo no suele permitirse hacer algo así. Virgo es un signo de tierra, con mucha paciencia, que entiende que cada uno está en un momento diferente de su vida, y que el tiempo enseña. Él no necesita demostrarte nada, ya te darás cuenta tú mismo. Y si necesita algo de ti, puede esperar, o buscarlo de otra manera. No va a manipularte en tu contra aprovechándose de que no te darías ni cuenta. Virgo es muy noble como para ir metiéndose en la cabecita de los demás.

LIBRA

Para manipular, Libra es, sencillamente, un desastre. La situación suele ser muy cómica cuando intenta conseguir que alguien siga sus deseos y se encuentra con una persona que piensa diferente: no tardará en ser convencido por la otra persona. Así que, finalmente, el manipulado es él mismo. O tal vez comenzará a dudar sobre lo que realmente necesita, lo que quiere hacer y entrará en una de sus crisis de Libra. Indecisión total. Libra suele ser más el manipulado que el manipulador, su buen corazón le hace pensar que todos tienen buenas intenciones. Y no es capaz de ver cuando alguien se está aprovechando de él, o cuando lo están manipulando.

ESCORPIO

El ganador en la lista de los signos manipuladores es Escorpio, pues tiene características particulares con su forma de ser. A ellos les gusta controlar todo usando su inteligencia y determinación. Una combinación que lo hace el más manipulador. Ellos siempre obtienen todo lo que desean y nada ni nadie que se interponga lo hará frenar.

SAGITARIO

Sagitario manipula más de lo que te imaginas, y es por su fría honestidad. Te dice las cosas tan claramente que te deja sin defensas. Si algo no le gusta, ten por seguro que lo vas a saber, aunque él sepa que darte su opinión te puede hacer cambiar a ti la tuya. Y por supuesto te lo dirá tantas veces que al final tendrás que hacerle caso, y todo por no seguir escuchándolo.

CAPRICORNIO

Tiene claros sus objetivos y cómo conseguirlos. Puede razonarte perfectamente el “porqué debes hacerle caso” y lo peor será su mirada de decepción si no haces lo que quiere. Incluso puede trazar algún plan para que pienses que la idea es tuya y que no tiene nada que ver en tus decisiones.

ACUARIO

Son los menos manipuladores de todos. Los Acuario son principalmente aprovechados. Les encanta jugar con la gente y harán lo que haga falta para conseguir lo que quieren de ti. Su objetivo es tener éxito y utilizarán el chantaje psicológico si hace falta para conseguirlo. Los Acuario te harán creer en ellos a toda costa para aprovecharse de ti.

PISCIS

Aunque son personas confiables para sus amigos y familiares, los Piscis pueden mentir y manipular sin ningún problema a personas que a penas conoce o con los que no tienen tan buena relación. Pueden utilizar la verdad para hacer su propia versión y no ser descubiertos. Además, puede que les interese generar curiosidad por su vida. Creará una atmosfera que combina misterio y mentira para atraer a sus víctimas. Mantente alerta si tienes un Piscis en tu vida con el que no te llevas tan bien.