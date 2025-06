Crecen las consultas en la guardia del Notti por enfermedades respiratorias: malestar de padres

"El hecho de que el frío ha comenzado un poco más tardíamente ha hecho que no haya todavía tanta circulación viral. Sí hemos notado esto de la circulación de influenza A, que es el que provoca esta enfermedad tipo influenza o gripe. Pero todavía no ha habido una gran circulación de virus sincicial respiratorio, por eso creemos que no ha hecho el impacto en bronquiolitis, esta enfermedad que afecta sobre todo a los lactantes menores de seis meses", señaló la doctora Di Pauli.

En promedio, se reciben entre 500 y 700 consultas diarias. Por eso, las autoridades insisten en prevenir las enfermedades respiratorias, a través de la vacunación.

¿Cuál es la importancia de la vacunación?

"La vacunación es fundamental porque estamos hablando de enfermedades inmunoprevenibles, como por ejemplo la vacuna del virus sincicial respiratorio, que se deben colocar las embarazadas, cuya campaña arrancó a partir del 1 de enero y creemos que por ahora la fecha va a ser hasta fines de agosto, por lo cual toda embarazada entre 32 y 36 semanas debe vacunarse. Es una única dosis y eso protege a su recién nacido hasta los seis meses de infecciones severas por virus incisivo respiratorio", destacó la Jefa del Servicio de Infectologia del hospital Notti.

"La otra vacuna importante para esta época del año es la vacuna antigripal, que es gratuita para los chicos de seis meses hasta los dos años y luego de esa edad todo paciente que tenga alguna enfermedad de riesgo también va a recibir la vacuna en forma gratuita", agregó. Además, esta vacuna tiene cobertura de obras sociales o se puede adquirir de forma particular.

¿Cuándo es momento de realizar la consulta con el pediatra?

"Todas las enfermedades tipo infecciosas comienzan con fiebre, es el primer signo. Se debe bajar la fiebre y esperar y ver cómo reacciona el paciente. Si esa fiebre no baja, pierde el apetito, se encuentra más cansado, duerme todo el día, hay rechazo del alimento en los lactantes, son las pautas de alarma que damos a los papás para ir a la consulta", explicó la doctora.

"Si el niño tiene un pediatra de cabecera puede comunicarse con él ir contándole los síntomas para saber cuál es el momento oportuno para acudir a la consulta", aclaró la Jefa del Servicio de Infectologia del Notti.