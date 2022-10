Covid 19: en Mendoza, la vacunación se trasladó a los centros de salud

vacunacion, vacunas, menores de 12 a 17 años, covid 19, coronavirus, vacunatorio, nave cultural,

“No sólo que ya estamos transitando una endemia sino también que una gran porción de la población inició el esquema de vacunación y/o acudieron por los refuerzos. Entonces, el costo que significaba para los municipios y para el Ministerio de Salud por mantener estas estructuras que se habían montado hoy no tenía el mismo sentido, ya no se justificaba”, dijeron desde la cartera que comanda Ana María Nadal.

“Había sedes de vacunación con más de 20 puestos que no estaban recibiendo a más de 5, 6 personas por día. El costo operativo era alto y la demanda mucho más baja ya no se justificaba mantenerlos abiertos. Esto no quiere decir, de ninguna manera, que ya no se colocan vacunas contra el Covid 19 sino que, a partir de ahora, se puede acceder a las dosis en los centros de salud, hospitales y por supuesto, en el Vacunatorio Central”, aclararon.

Argentina es uno de los países con la tasa de cobertura más alta, Mendoza no se queda atrás. Según el Monitor Público de Vacunación, a la fecha, se han aplicado 109.652.737 millones de dosis. Más de 41 millones de argentinos/as iniciaron el esquema y casi 38 millones están vacunados con el esquema completo.

En Mendoza, se han aplicado más de 4 millones y medio de dosis: 1.744.610 ciudadanos/as fueron por la primera dosis, 1.557.199 se colocaron la segunda y al primer refuerzo llegaron 853.825 mendocinos y mendocinas. La tasa a nivel provincial y nacional es alta por lo que no solamente se evitaron posibles rebrotes de gran magnitud sino que la sociedad ha podido retomar sus actividades con normalidad.