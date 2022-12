Conocé los signos que nunca ruegan por amor.

Tú eres intenso, eres pura pasión. Y, aunque no lo parezca, eres de los que lucha por amor. Sí. Lo sabes bien. Pese a que pueda haber discusiones, pese a tu carácter explosivo, siempre intentas arreglar las cosas. Pero, si ves que no funciona, adiós. No vas a rogar, ni en el amor, ni en nada. Prefieres seguir con tu camino y esperar a que la vida te traiga alguien que sí quiera estar a tu lado y disfrutar de la pasión que emana de tu interior.

GÉMINIS

Sin duda, para Géminis no hay imposibles, vivir es un abrir y cerrar de ojos, por eso no se engancha con la gente que lo único que hace es criticar. Desde hace tiempo entendió que la vida no se trata de rogarle a nadie, no va a poner en riesgo su dignidad.

CÁNCER

Cuando tú amas, se te nota hasta en tus gestos. No puede disimularlo y es que tu mirada, lo dice todo. Eres una persona muy protectora y capaz de cautivar a quien quieras, pero te cuesta mucho, muchísimo, lidiar con los rechazos. Por ello, y pese a que lo das cuando estás en una relación, no vas a rogar por amor. Una cosa es luchar para que las cosas cuadren y otra, muy diferente, es rogar. Así mismo, también tienes muy claro que no vas a rogar para que alguien tenga algo contigo. Si ven lo bueno que hay en ti, bien. Si no, pues pasas a otra cosa.

LEO

Si hay algo que caracteriza a los seres pertenecientes a este signo es que tienen muy claro todo su potencial y no dejan que nadie arruine su gran autoestima, por lo cual jamás insistirán demasiado con alguien que solo saca excusas, que no valora todo lo que hace en su plan de conquista y que se pone muy difícil; en estas situaciones prefieren dar un paso al lado y mejor esperar a que llegue alguien a esforzarse por conquistarlos, en lugar de que sea al revés.

VIRGO

Más que rogar es que das tres oportunidades, no más. Tú no ruegas, tú intentas comprender. Intentas dejar espacio, intentas que las cosas salgan bien. Pero, también eres muy observador, muy firme cuando tomas decisiones. Y cuando dices “Ya”, es “Ya” y no más. Nunca. Para nada. En la vida.

LIBRA

Puedes ser tan romántico, como orgulloso, por lo que no vas a rogar por amor. Es cierto que eres una persona un tanto indecisa y te gusta dar por finalizada una relación. Ahora bien, si esta persona no es capaz de ver cuánto sumas en su vida, el problema es suyo. Tú prefieres que se vayan de tu vida antes que ir rogando por un poco de amor.

ESCORPIO

¿Rogar tú? ¿De qué? ¿Para qué? Lo tienes claro, cuando se acaba, se acaba. Te duele mucho que te mientan y te decepciona, enormemente, que una persona en la que confiabas te dé la espalda. O peor, que juegue contigo. Eres muy orgulloso, por lo que el rogar no va contigo para nada. Si ya te cuesta expresar lo que sientes por una persona, imagina que esta no te corresponda. Tú no ruegas, a nadie, para nada.

SAGITARIO

Sagitario es el signo que abraza sus instintos, esa es la razón por la que su corazón cambia de forma impulsiva. Tiene una bondad que te envuelve y es por ello que se gana la confianza y el amor a la primera. Es enamoradizo, pero de ahí a que se arrodille por alguien jamás. Sagitario puede llegar a ser sumamente orgulloso. No dejará que las personas hagan lo que se les antoje con sus sentimientos, ni de broma te va a rogar.

CAPRICORNIO

Cuando un Capricornio se enamora y abre su corazón, está dispuesto a darlo todo sin excepciones, pero también quieren recibir un apoyo incondicional de su pareja. Por eso, muestran todo su cariño y sus atenciones al ser amado, llegando incluso a un punto de dependencia total hacia su pareja.

ACUARIO

Nunca vas a rogar por cariño o afecto. No te gusta jugar con las emociones de los demás, pero tampoco vas a permitir que nadie juegue con las tuyas. Pese a que eres emocionalmente reservado, sabes amar con el corazón; incluso, puedes acabar cediendo algo en cuanto a tu espacio y tu manera de hacer las cosas. Pero, también eres súper independiente y sueles tener las cosas muy claras, por lo que rogar por una relación no está en tus planes. Y nunca lo estará.

PISCIS

Como cualquier signo de agua, los Piscis fluyen como el río por lo que ellos, necesitan estar muy seguros de lo que van a tener con la otra persona. Se trata de personas muy cautelosas que no se dejan llevar y cautivar por cualquiera, el amor para ellos es muy importante pues la otra persona es con la que pasarán la mayor parte de su tiempo, si esto no es así, ellos se irán de inmediato.