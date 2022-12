Conocé cómo sanar un corazón roto según los signos.

Para un alma tan inquieta como la tuya no podemos pretender que sirva una buena conversación o una limpieza de aura para comenzar de nuevo. Para un alma tan guerrera como la tuya, se necesita una buena terapia de choque que haga efecto sobre tu corazón de inmediato. Un viaje alentador a cualquier sitio que te haga sentir la persona más viva de la tierra Aries , eso es lo que necesitas. Esa sería una muy buena medicina para poder evadirte de ese dolor que no te deja dormir por las noches. Aventura en estado puro, adrenalina por tus venas, excursiones un poco temerarias pero llenas de energía. Cualquier cosa que te provoque un subidón de alegría en el cuerpo, es más que bienvenida cuando tu corazón no pasa por su mejor momento.

Lo que necesita es alejarse un tiempo, cuidarse a sí mismo y no tener ningún tipo de contacto con su expareja. Tauro, requiere entrar en una especie de desintoxicación, enfrentarse a la realidad y entender que no hay marcha atrás. Una vez que lo suelta, no quiere volver para nada. No piensa caer en una de esas relaciones en las que se lastiman todo el tiempo y no terminan por completo.

GÉMINIS

Lo único que sientes después de una ruptura que te deja destrozado es una ira candente… y una tristeza inconsolable. Tiendes a experimentar algunos cambios de humor bastante peligrosos, pero una vez que sacas todas estas emociones de tu sistema, lo superas. Sin embargo, hasta entonces, debes permitirte sentirlo todo: hace que sea mucho más fácil convencerte de que tu ex no es una mierda cuando inevitablemente te lo encuentras más tarde.

CÁNCER

Cuando quieras cuidar y sanar a tu corazón, vete con las personas que sabes que te ponen los pies en la tierra. Vete con tu familia, con la que naces o a la que eliges y deja que sean ellos los que te mimen, te cuiden y te valoren como te mereces. Deja que sean ellos los que te protejan Cáncer. Deja que adopten tu papel por un momento. Tu luz volverá brillar de nuevo cuando dejes de echar la vista a atrás y te dejes mimar de verdad.

LEO

Para sanar, necesita reconocer que no es perfecta y que no necesita de aprobación externa para ser valiosa porque ya lo es: su gran valor está en el corazón enorme que tiene que la lleva a ser muy generosa con los demás. Es necesario que acepte que algo le duele y decida sanar por sí misma, porque no escucha consejos.

VIRGO

Piensa que todo pasa por una razón y utiliza como terapia una buena conversación con alguien en quien tengas mucha confianza. Quédate con lo vivido, quédate con los buenos recuerdos y destierra cualquier sentimiento de negatividad. Aunque por dentro sientas que no vas a salir de esta, lo harás Virgo no te preocupes.

LIBRA

Debe aprender a valorarse más, si no se volverá a perder a sí misma una y otra vez. Se recupera cuando se da cuenta de que puede vivir y estar en pie sin que alguien la sostenga, cuando aprende a ser independiente y autónoma.

ESCORPIO

Tienden a llevar sus propios traumas y dolores con ellos también. Sin embargo, en lugar de permitirte que te sumerjas en él, te mostrarán tanta pasión y devoción que tus dudas persistentes desaparecerán. Quieren que sepas que mereces el amor y la compasión porque Scorpio elige a sus compañeros deliberadamente y, si honestamente te aman, es por una buena razón.

SAGITARIO

Las cosas ya están hechas y no hay manera de dar un paso atrás, ahora lo que quieres es enfocarte en ser productivo. Así es como te despides, con una mente ocupada que se le facilita no extrañar. Las responsabilidades te dan calma.

CAPRICORNIO

Tienes que hacer un poder enorme cuando pasas por una mala racha y hablar. Confiar tus temores a la persona en la que más confíes y dejarte ayudar. No pasa nada por pedir ayuda, no pasa nada por flaquear de vez en cuando Capricornio, todo el mundo es humano y tú lo eres mucho más de lo que te imaginas.

ACUARIO

Se recupera más rápidamente cuanto más conecta con su dolor en lugar de evadirlo, y lo puede hacer confiando en que el universo siempre tiene planes mucho más interesantes y que quien se fue, solo está haciendo espacio para algo mejor. Y siempre resulta ser verdad.

PISCIS

Simplemente, una compañía capaz de escucharte, de abrazarte y decirte que todo estará bien. Piscis, sana con el cariño de los suyos, no lo hace de la noche a la mañana, requiere tiempo, mucha paciencia y volver a sus raíces. Necesita trabajar en su interior y recordar las otras veces en las que pensó que no lo lograría, pero siguió avanzando. Fuente: Diario Show