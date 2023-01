Compró un vestido, abrió la bolsa y encontró un siniestro mensaje.









Las compras a través de Internet son cada vez más populares en todo el mundo. Aunque las personas lo hacen para evitar salir de sus casas y administrar sus tiempos de una mejor manera, no siempre resulta como se desea. Esta vez, una mujer hizo un pedido a través del sitio web de una reconocida marca de ropa china y se volvió viral en TikTok. Amanda se compró un vestido de color fucsia y con brillos. Esperaba recibir solo eso, pero un increíble detalle que se encontraba en la bolsa la impactó demasiado. Cuando agarró la prenda, se cayeron al suelo 6 papelitos, cada uno con la misma frase impresa. "Estoy un poco preocupada y asustada", expresó.

Embed El video que publicó en su cuenta personal "michigansmiles84" fue visto por casi 8 millones de usuarios y obtuvo 600 mil "me gusta". La protagonista de la secuencia, que vive en Estados Unidos, no dudó en llamar a la Policía apenas vio el mensaje y denunció a la marca: "Esto no es una broma", indicó.

Qué mensaje recibió la usuaria de TikTok en su pedido "Este es el pedido que hice. Lo recibí hoy (21 de enero) y lo compré el 15 de enero. Cuando lo abrí, se cayeron 6 papeles doblados. Todos dicen lo mismo: ’Te vas a morir en este vestido’. Me lavé las manos, me puse guantes. No voy a usar este vestido, no me lo voy a probar", explicó respecto a lo que le sucedió.

"Incluso llamé a la Policía local. No es una broma. Definitivamente estoy decepcionada. Es una locura", agregó Amanda. En el video se puede ver claramente que la bolsa pertenece a esa marca de ropa. Además, por la repercusión que generó el hecho, realizó otra publicación en la que mostró una captura de pantalla de cómo se ve el vestido en la página web oficial.

También aseguró que intentó contactarse con la empresa, pero ellos nunca le responden. En el chat le contestan solo a través de una respuesta automática y no tienen un número de teléfono disponible para soporte al cliente. "Esto es muy molesto", destacó. Los usuarios de TikTok, por su parte, decidieron responderle a través de los comentarios: "Yo compro ahí todo el tiempo y jamás me vino un pedido con mensajes", "Yo me pondría igual el vestido", "¿Por qué las personas todavía le compran a esa marca?", "Yo pasé una situación similar", "No lo puedo creer", señalaron. Y finalizaron: "Yo pedí muchas veces y nunca me pasó nada de esto que contás", "La gente sigue comprando ahí porque es barato y no pueden comprar ropa cara", "Lavá el vestido y disfrutalo. Vas a estar bien", "Capaz quisieron poner otra cosa", "Me da curiosidad. ¿Esto es real?", "Compré hace poco ahí. Todavía no me llegó y ahora lo voy a recibir asustada". / Crónica