¿Cómo sigue el viaje de la mendocina que recorre el mundo en longboard?

“En Portugal fui bastante rígida con lo que tenía planeado: viajar todos los días, completar los mil kilómetros , era un desgaste mental y corporal. En mi mente, me repetía que había que seguir sin importar lo que suceda y no disfruté del paisaje ni de la gente. Pienso que esa experiencia me enseñó a ser más flexible y lo apliqué en el siguiente destino, que fue Costa Rica”, comenzó a contar Evangelina que por estos días toma un descanso en Alemania, donde vive, mientras se prepara para seguir adelante.

Lo aprendido en Portugal fue puesto en práctica en Costa Rica, un lugar del que Evangelina se enamoró a tal punto que no quería marcharse. “Me hice amiga de la gente, la Policía se paraba a ayudarme, creo que es el país que me recordó la esencia de 1 kilómetro más. Además, se hizo muy viral en las redes sociales y el pueblo me acompañó, me apoyó, les gustó que mostrara su país al mundo y creo que ahí todo se transformó, recorrí casi 700 kilómetros en 12 días pero me quedé un mes y medio más”, cuenta la mendocina.

DSC05471.JPG

“La verdad que me costó mucho regresar a Alemania después de haber estado en Costa Rica, la realidad es que el alemán no es tan amistoso como el tico, me dolió mucho irme. Si bien, me encanta mi casa, mis amigos, todo lo que he podido construir en Alemania, creo que si me dieran a elegir dónde me gustaría volver a mi rutina, diría Costa Rica. He vivido en muchos lugares: Maldivas, Indonesia, pero nunca me sentí tan enamorada ni conectada como ese país, me hizo replantearme toda mi vida”, agregó.

DSC05394.JPG

¿Sigue el viaje?: los planes de Evangelina

Cuando se elabora un plan, si bien se tienen en cuenta ciertas contingencias que podrían suceder, lo cierto es que nadie conoce con certeza lo que pasará cuando se lleve el proyecto al territorio. Si bien, Evangelina seguirá adelante con su misión, algunas propuestas que ha recibido la han puesto a evaluar cómo y cuándo.

DSC05328.JPG

“Hay tres decisiones que tengo que tomar. Primero tengo que ir a África por trabajo el mes que viene y no sé cuánto tiempo deba estar allí. El proyecto 1km+ no se lleva todo mi tiempo porque también tengo que trabajar”, dice riendo. Y sí, es una viajera y aventurera, pero como cualquier persona Evangelina tiene sus trabajos y otras responsabilidades con las que cumplir.

“También tengo que ver si hago otro país en Sudamérica, hay una oferta que me llegó desde allí. Además, el gobierno de Noruega me ha ofrecido trabajar con ellos por la promoción de energías renovables. Lo que sé es que mi siguiente país está en Asia, aún no puedo decirlo pero ese será el próximo continente. En el medio, tengo que cumplir con mis otros trabajos, planear la logística de lo que viene porque mi longboard quedó en Costa Rica (era muy caro enviarlo a Europa) por lo que debo hablar con BeWatt- la empresa que le proporcionó el primero- para conseguir otro. Hay mucha planificación por hacer, no creo que el próximo viaje de este proyecto se dé antes de los próximos dos o tres meses”, cerró.