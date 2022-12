Cómo mantener la casa fresca ante la ola de calor .

Además de aislar la casa lo más que se pueda conviene airearla de noche, regar las plantas cuando haya bajado el sol, poner sábanas o toallas en las ventanas donde no haya toldos y evitar prender más lámparas o electrodomésticos de los necesarios, no sólo para evitar el gasto energético extremo y el calor que genera la luz, sino también para no sobrecargar la red de tendido eléctrico.