Cómo es el proyecto que busca sumar al Reiki en los hospitales de Mendoza

Antes de avanzar, insistimos en el que el Reiki es una práctica terapéutica complementaria reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1.995, ya que NO trata de reemplazar a los tratamientos convencionales, sino de complementarlos para minimizar los efectos secundarios que puedan presentarse , así como las situaciones emocionales, mentales y espirituales provocadas por la misma enfermedad o su diagnóstico.

El mismo fue presentado por la entonces diputada Sonia Carmona (PJ), pero no avanzó. Ahora, el diputado Egdardo Civit Evans (LAUM) lo está empujando para que avance.

La iniciativa aclara -de antemano- que "el hecho de ser reikista no habilita para diagnosticar ni ejercer otras técnicas, artes y/o ciencias para las que no cuente con el aval académico correspondiente" y que el sistema Usui (una de las escuelas de Reiki) no sustituye los controles médicos adecuados bajo la supervisión de los profesionales facultados al efecto, ni reemplaza la administración de medicamentos que de ello resulte.

Pero, enfatiza en que "el Reiki como terapia carece de efectos secundarios, ya que su único efecto es potenciar la capacidad auto-curativa del paciente. No es perjudicial en ningún caso, ya que induce a un estado de armonía y bienestar".

¿Por qué integrar el Reiki a la medicina convencional occidental?

El Reiki sirve para estimular el sistema inmunológico en general, ayuda a controlar el stress cotidiano, aliviando estados de depresión y de cansancio; ayuda a reducir la ansiedad del paciente antes de una intervención quirúrgica y a aumentar su capacidad de recuperación después, a acelerar la eliminación de toxinas de la anestesia y fármacos empleados.

"El Reiki no solo se aplica cuando existe alguna dolencia, sino que es muy efectivo cuando se aplica como método de prevención, fortaleciendo el estado de bienestar de cualquier persona. Promueve la capacidad autocurativa del paciente, aumentando las defensas del cuerpo, de modo que le ayude a superar alguna dolencia", señala el proyecto.

Esto responde a una corriente mundial denominada “Humanización Hospitalaria” que persigue la idea de que los pacientes sean abordados en sus necesidades físicas y espirituales como un ser integral.

Esta corriente señala que las ciencias se tornan cada vez más fragmentarias por el vertiginoso avance de la tecnología , privilegiando la razón como único método veraz de aproximación, por lo que "es indispensable hacer un llamado a nuestros profesionales acerca de una nueva visión que incluya además de lo racional, la intuición, las emociones, los sentimientos propios y del paciente".

reiki hospital

La práctica de Reiki fue reconocida por la OMS como "saludable y beneficiosa para el bienestar general". “En el marco de la atención primaria, ambas pueden combinarse, de forma armoniosa y beneficiosa, en un sistema que aproveche lo mejor de cada una y compense también las deficiencias de cada una. Ahora bien, esto no es algo que vaya a ocurrir espontáneamente: es preciso tomar deliberadamente decisiones normativas. Pero es posible hacerlo”, destacó en ese entonces Margaret Chan, directora General de la OMS.

Lo que se plantea es que si una persona está más relajada, mas dispuesta y más abierta todos los fármacos que se le indiquen van a ser mejor recibidos y generarán efectos más rápidamente.

Qué propone el proyecto

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados desarchivó el proyecto a pedido de Civit Evans, quien defiende la utilización de esta terapia para ayudar a la medicina tradicional.

Lo que pide es que se reconozca y habilite la tarea del Terapeuta de Reiki como método integrativo y complementario en el sistema de salud público y privado.

"Es una técnica no invasiva, una forma de elevación espiritual. Esto se hace en Japón, China, Chile, Estados Unidos y varios países. Si culturas milenarias lo toman ¿por qué en Mendoza no?", planteó el diputado.

En tanto, Daniel Llaver, presidente de la comisión de Salud de Diputados, puso algunos reparos que tienen que ver con establecer una instancia previa de acreditación académica, es decir, que primero se habilite a las instituciones formadoras, tal como sucedió con la acupuntura.

"Es una terapia de relajación, autosanación, que busca armonizar al paciente", explicó Verónica Caballero, maestra de reiki. "Hay muchos hospitales que lo están aplicando, sirve para que el paciente vaya más relajado a una cirugía o a quimioterapia, para mejorar los estados de ansiedad, ataques de pánico, tiene múltiples beneficios", ejemplificó.

"Desde la neurociencia está probado que cómo pensamos impacta en el cuerpo. La persona que recibe reiki logra un estado de equilibrio", sostuvo. "Necesitamos darle forma, una legislación, que sea como propone la OMS y sea dado por reikistas que tengan experiencia. Estamos viendo dónde se forman y poder matricularlos, que tengan una buena formación", destacó.

"En Chile, por ejemplo, en los hospitales se les ofrece a las mujeres acompañar el embarazo con reiki y estar en el momento del parto para evitar la anestesia. Lo importante es que acompaña la medicina tradicional, no la reemplaza de ninguna manera", sostuvo Caballero.

analisis proyecto reiki.jpeg Diputados analiza el proyecto.

Los países que ofrecen Reiki en el sistema de Salud público y/o privado:

Lo cierto es que en Argentina hay instituciones donde se brinda este servicio, como el Hospital Elizalde (el Hospital de Niños) en Buenos Aires, en el “Servicio de Tratamiento de Dolor” del Hospital Tornú (CABA), en el CeSAC N° 24 que es un centro de salud comunitario que depende del Hospital Piñeiro, el Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo de Buenis Aires, en el Hospital Roca, entre otros.