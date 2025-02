¿Cómo celebrarán los mendocinos el Día de San Valentín?

¿Cómo pasarán San Valentín las parejas mendocinas?

Febrero suele ser un mes complejo en términos de dinero. Pese a que los gastos más “pesados” se producen durante diciembre y enero por las fiestas y vacaciones, durante el segundo mes del año llegan los cargados resúmenes de las tarjetas y el plus de la vuelta a clases. Por este motivo, varias celebraciones de San Valentín serán más austeras o se postergarán por algunos días.

“No hemos planeado nada porque se trabaja de mañana y después [tenemos ensayo de] Vendimia. Tampoco hay mucho ‘cash’, así que este 14 no vamos ni a comer romántico”, comentó a Sitio Andino Sofía, quien además adelantó que tenía pensado ir a un spa con su pareja para hacer “algo distinto” pero el costo desalentó el plan. "Cuando estaba en pareja la verdad que no era mucho de celebrarlo, lo tomaba como 'un día más'. Pasa que ese día se vuelve tan comercial que si no haces reservación o haces planes con tiempo no encontrás nada para hacer", suma Gabi.

“Cuando salga mi pareja de trabajar, a las 22, nos veremos. En realidad no hay nada planeado como ir a comer, simplemente ver pelis, lo cual nos gusta a los dos”, comentó Luisa, y en una línea similar, otra mendocina tiene pensado pasar un día “tranquilo y fresco” -para evitar el calor- junto a su novio. “La idea es ir a cenar algo rico y compartir el momento juntos”, sumó.

día de san valentín amigas.jpg Freepik

En algún local gastronómico de la provincia, hay una mesa reservada para Daniela y Nicolás, que celebrarán la noche con sushi libre, vino y helado de postre. “Es la primera vez que lo festejamos así que vamos hacer lo que nos gusta a los dos”, comentó ella, quien admitió que se puso “romántica” y le regalará a su enamorado fotos de ambos en una caja con cosas dulces.

“Cocinar langostinos al ajillo con mi señoro”, “Salgo con mi cuchurrumin a poner un candado en la banca donde nos pusimos de novios (no hay plata)” y “Todavía no sé qué vamos a hacer pero saldría con mi novia y al otro día festejaría con amigos”, son otros de los planes de las parejas mendocinas.

Celebrar el amor en familia y con amigos

Con la llegada de sus hijos, muchas parejas, padres y madres solteros comenzaron a festejar el Día de los Enamorados para mimar a los más peques y celebrar este preciado vínculo. Para Lidia, madre soltera, la mejor forma de disfrutar de esta fecha es “salir a desayunar con mi hija”. “El año pasado salimos a cenar. Nunca fui de festejar [San Valentín] pero empecé cuando nació Juana”, contó.

“Espero pasarlo con mi amiga para que nos recordemos mutuamente que estar soltera está bueno también”; “Muy comercial pero seguro salgo con amigos”, “Salgo a bailar con una amiga, vamos a festejar nuestro amor propio”.

A ella se suman Neyén y Jazmín, que conmemorarán el día con su familia. “Una cita con mi novio y padre de mi baby” y “Un festejito previo con mis hermanas y mamá porque el amor es festejar a los que me rodean”, detallaron respectivamente.

“Mejor solos que mal acompañados”: festejar el amor propio y apreciar el tiempo a solas

En el sillón, con un pote de helado y mirando películas románticas mientras se autocompadece por su soltería o su decepción amorosa. Esta típica caracterización cinematográfica de quienes no están en pareja ya no es un espejo de la realidad. En la actualidad, quienes pasarán el 14 de febrero solos prefieren mimarse y ponerse al día con alguna serie o darse algún gustito.

Rutina de skincare, maratonear con “El diario de Bridget Jones” u “Orgullo y Prejuicio”, estudiar para “avanzar con la carrera” y hasta “una buena cita con mi odontóloga” son actividades más que válidas para recordamos que amar también es cuidar de uno mismo.

día de san valentín televisión casa soltero.jpg Freepik

“Para mí San Valentín nunca tuvo mucha importancia. A los vínculos hay que celebrarlos siempre, regarlos y mantenerlos como una plantita", “Como viene la cosa... será sola. Pero mejor sola que mal acompaña”, “Solito y bien acompañado” y “Dormir porque al otro día trabajo” son solos algunos de los planes de los solteros cuyanos.

“El 14 hago una juntadita conmigo misma porque estoy aprendiendo que sentir [amor] por mí está bien y es muy sano”, afirma Jaz. No tener una relación romántica no es un motivo para "tirarse los pelos". De hecho, cada vez son más los y las mendocinos/as que se apropian de esta fecha para reflexionar, conocerse en profundidad y amistarse con la soltería como lo que es, una etapa natural y transitoria.