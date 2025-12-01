Comenzó el paro de docentes universitarios: cómo responde la UNCuyo

La Federación de Asociaciones de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo (FADIUNC) confirmó el inicio de un paro nacional que se extenderá desde el 1 al 6 de diciembre , tras una resolución adoptada en un plenario de secretarías generales. La medida afecta a las universidades nacionales y es parte de la escalada del conflicto con el Gobierno Nacional .

El gremio fundamenta la decisión en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el congelamiento salarial , una situación que viene siendo cuestionada en distintas instituciones. Según FADIUNC, el incremento adeudado asciende al 43,95% , porcentaje que corresponde a la inflación acumulada desde julio y que consideran indispensable para evitar que los salarios “continúen por debajo de la línea de pobreza”.

Protesta Paro de docentes universitarios: las clases en Mendoza se verán resentidas por una semana

Desde la organización señalaron: "El conflicto no está cerrado mientras nuestro aumento siga congelado y nuestros salarios permanezcan bajo la línea de pobreza" , reiterando la postura adoptada por el plenario.

En relación con la actividad académica, la UNCuyo informó que, como sucede habitualmente en estas instancias, el personal docente y cada cátedra definirán si adhieren al paro y de qué manera. En algunas facultades , el cursado ya finalizó, por lo que el dictado de clases no se verá alterado. Sin embargo, las mesas de examen podrían modificarse si estaban programadas durante el período de la medida y el equipo docente decide acatarla.

Por ello, las autoridades universitarias recomendaron que los estudiantes consulten directamente con cada profesor o cátedra para conocer la modalidad de funcionamiento durante la semana.

Además, FADIUNC difundió un cronograma de actividades gremiales en el marco del paro. Entre ellas se incluyen una conferencia de prensa en la Sede Gremial, la participación en la Sesión del Consejo Superior durante el tratamiento de los recursos del DAMSU, el acompañamiento a la Ronda n° 93 de jubilados y jubiladas en Plaza San Martín, y el cierre del ProCadoC: “Historia de las luchas sociales en Mendoza”. La semana finalizará con una Peña de la lucha en unidad, también en la sede del gremio.

Reclamos clave y rechazo al presupuesto

El paro de una semana, que se suma a otras medidas de fuerza recientes en el sector universitario, tiene como principales motivaciones: