Comenzó el paro de docentes universitarios: cómo responde la UNCuyo

Tal como anunció la semana pasada FADIUNC, hoy comenzó la medida de fuerza en la Universidad Nacional de Cuyo. Qué ocurre con las clases y mesas.

Paro de docentes de la UNCuyo.

Paro de docentes de la UNCuyo.

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

La Federación de Asociaciones de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo (FADIUNC) confirmó el inicio de un paro nacional que se extenderá desde el 1 al 6 de diciembre, tras una resolución adoptada en un plenario de secretarías generales. La medida afecta a las universidades nacionales y es parte de la escalada del conflicto con el Gobierno Nacional.

Paro en universidades: qué reclama FADIUNC y qué pasará con clases y mesas

El gremio fundamenta la decisión en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el congelamiento salarial, una situación que viene siendo cuestionada en distintas instituciones. Según FADIUNC, el incremento adeudado asciende al 43,95%, porcentaje que corresponde a la inflación acumulada desde julio y que consideran indispensable para evitar que los salarios “continúen por debajo de la línea de pobreza”.

Contexto crítico

Paro de docentes universitarios: las clases en Mendoza se verán resentidas por una semana.
Desde la organización señalaron: "El conflicto no está cerrado mientras nuestro aumento siga congelado y nuestros salarios permanezcan bajo la línea de pobreza", reiterando la postura adoptada por el plenario.

En relación con la actividad académica, la UNCuyo informó que, como sucede habitualmente en estas instancias, el personal docente y cada cátedra definirán si adhieren al paro y de qué manera. En algunas facultades, el cursado ya finalizó, por lo que el dictado de clases no se verá alterado. Sin embargo, las mesas de examen podrían modificarse si estaban programadas durante el período de la medida y el equipo docente decide acatarla.

Por ello, las autoridades universitarias recomendaron que los estudiantes consulten directamente con cada profesor o cátedra para conocer la modalidad de funcionamiento durante la semana.

Además, FADIUNC difundió un cronograma de actividades gremiales en el marco del paro. Entre ellas se incluyen una conferencia de prensa en la Sede Gremial, la participación en la Sesión del Consejo Superior durante el tratamiento de los recursos del DAMSU, el acompañamiento a la Ronda n° 93 de jubilados y jubiladas en Plaza San Martín, y el cierre del ProCadoC: “Historia de las luchas sociales en Mendoza”. La semana finalizará con una Peña de la lucha en unidad, también en la sede del gremio.

Reclamos clave y rechazo al presupuesto

El paro de una semana, que se suma a otras medidas de fuerza recientes en el sector universitario, tiene como principales motivaciones:

  • Incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario: la suspensión o falta de aplicación de la Ley, aprobada por el Congreso, es señalada como un "incumplimiento grave" que desfinancia a las universidades públicas.

  • Aumento salarial congelado: se exige la aplicación inmediata del 43,95% de aumento para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.

  • Rechazo al Presupuesto 2026: la federación también protesta contra la propuesta de presupuesto para el próximo año, que consideran insuficiente y que amenaza con la precarización de la educación superior pública.

